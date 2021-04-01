Испанцы сделали крутой кастомный байк, который может себе позволить каждый: фото
Испанцам сказочно повезло, ведь у них в стране работает прокатная компания Motoshare. На ее счету более 3000 мотоциклов. А последнее пополнение в списке – кастомный байк "Gotham" – отличный Bonneville 865 от испанских специалистов Tamarit. Поэтому каждый желающий может взять себе на прокат этот крутой мотоцикл, чтобы поймать на нем встречный ветер.
Источник:Bike EXIF
Мастерская Tamarit спрятана в городе Эльче, примерно в 21 километре от побережья средиземноморского портового города Аликанте. Но, несмотря на удаленность, владельцы Кике и Матиа заработали репутацию, которая распространяется по всему континенту.
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Как и большинство опытных строителей, они предлагают большой выбор деталей, чтобы поддерживать поток денег. А сотрудничество с Motoshare доказывает, что они готовы внедрять новые идеи в свою бизнес-модель.
В основу проекта лег мотоцикл Bonneville 865
Но вернемся к самому байку. Это кафе-рейсер с изюминкой. Tamarit описывают свой последний Bonneville как комбинацию нескольких стилей с элементами скремблера, кафе-рейсера. Это интересное сочетание знакомого и необычного, но оно хорошо работает.
"Мы хотели сделать спортивный мотоцикл, но с агрессивными линиями", – отметили в мастерской.
В мастерской хотели сделать спортивный мотоцикл с агрессивными линиями
В Tamarit была полная свобода действий, поскольку это не заказ от клиента. Одна из первых модификаций, которую они сделали, состояла в расширении маятника, чтобы удлинить внешний вид мотоцикла. Он также отмечает необычное заднее крыло, которое достаточно велико, чтобы водители оставались чистыми даже в плохую погоду.
Заднее крыло сделали максимально большим
Задняя часть рамы тоже полностью новая и увенчана новым плюшевым сиденьем. Новый комплект амортизаторов Hagon Nitro делает поездку комфортной.
Двигатель объемом 865 кубических сантиметров – карбюраторная версия, которая прошла фильтрацию K & N и выхлопную систему Zard Tiger 70. Эта установка 2-в-1 была разработана для современного Street Scrambler и весит примерно на 6 килограммов меньше, чем стандартная система. Но ее можно адаптировать к старой "современной классике", что и сделали Tamarit здесь.
Байк оснастили двигателем на 865 кубических сантиметров
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Винтажный вид подчеркивается новыми 16-дюймовыми колесными дисками со спицами и шинами Continental K112, которые заимствуют рисунок протектора классических шин супербайков и сочетают их с современными составами резины.
Винтажность байка подчеркивается 16-дюймовыми колесными дисками
Компактный обтекатель – версия устройства, разработанного для отличного Thruxton "Крыло чайки". Изготовлена по заказу алюминиевая тройка верха очищает кабину, а спидометр заменен на устройство Motogadget, встроенный в бак. Большая часть проводов и электричества перенесена в незаметный ящик под сиденьем.
Большинство проводов спрятали в ящик под сиденьем
Здесь есть несколько довольно тяжелых модификаций, но этот Bonneville для использования на улице и имеет необходимые документы. Последнее труднее получить в Европе, а также регулярно игнорируется компаниями.
Все фото Tamarit
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Поэтому, если тебя занесет в Испанию, у тебя есть все шансы с ветерком прокатиться на этом крутом Gotham, сделанном мастерами Tamarit.
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