Испанцам сказочно повезло, ведь у них в стране работает прокатная компания Motoshare. На ее счету более 3000 мотоциклов. А последнее пополнение в списке – кастомный байк "Gotham" – отличный Bonneville 865 от испанских специалистов Tamarit. Поэтому каждый желающий может взять себе на прокат этот крутой мотоцикл, чтобы поймать на нем встречный ветер.

Мастерская Tamarit спрятана в городе Эльче, примерно в 21 километре от побережья средиземноморского портового города Аликанте. Но, несмотря на удаленность, владельцы Кике и Матиа заработали репутацию, которая распространяется по всему континенту.

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Как и большинство опытных строителей, они предлагают большой выбор деталей, чтобы поддерживать поток денег. А сотрудничество с Motoshare доказывает, что они готовы внедрять новые идеи в свою бизнес-модель.



В основу проекта лег мотоцикл Bonneville 865

Но вернемся к самому байку. Это кафе-рейсер с изюминкой. Tamarit описывают свой последний Bonneville как комбинацию нескольких стилей с элементами скремблера, кафе-рейсера. Это интересное сочетание знакомого и необычного, но оно хорошо работает.

"Мы хотели сделать спортивный мотоцикл, но с агрессивными линиями", – отметили в мастерской.



В мастерской хотели сделать спортивный мотоцикл с агрессивными линиями

В Tamarit была полная свобода действий, поскольку это не заказ от клиента. Одна из первых модификаций, которую они сделали, состояла в расширении маятника, чтобы удлинить внешний вид мотоцикла. Он также отмечает необычное заднее крыло, которое достаточно велико, чтобы водители оставались чистыми даже в плохую погоду.



Заднее крыло сделали максимально большим

Задняя часть рамы тоже полностью новая и увенчана новым плюшевым сиденьем. Новый комплект амортизаторов Hagon Nitro делает поездку комфортной.

Двигатель объемом 865 кубических сантиметров – карбюраторная версия, которая прошла фильтрацию K & N и выхлопную систему Zard Tiger 70. Эта установка 2-в-1 была разработана для современного Street Scrambler и весит примерно на 6 килограммов меньше, чем стандартная система. Но ее можно адаптировать к старой "современной классике", что и сделали Tamarit здесь.



Байк оснастили двигателем на 865 кубических сантиметров

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Винтажный вид подчеркивается новыми 16-дюймовыми колесными дисками со спицами и шинами Continental K112, которые заимствуют рисунок протектора классических шин супербайков и сочетают их с современными составами резины.



Винтажность байка подчеркивается 16-дюймовыми колесными дисками

Компактный обтекатель – версия устройства, разработанного для отличного Thruxton "Крыло чайки". Изготовлена по заказу алюминиевая тройка верха очищает кабину, а спидометр заменен на устройство Motogadget, встроенный в бак. Большая часть проводов и электричества перенесена в незаметный ящик под сиденьем.



Большинство проводов спрятали в ящик под сиденьем

Здесь есть несколько довольно тяжелых модификаций, но этот Bonneville для использования на улице и имеет необходимые документы. Последнее труднее получить в Европе, а также регулярно игнорируется компаниями.

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