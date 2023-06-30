Розповімо на Men 24 кілька історій про людей, які подолали, здавалося б, нездоланні перешкоди. Та при цьому досягли неймовірного успіху, що позитивно вплинуло на світ.

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Джим Керрі

Джим Керрі – улюблений комік і актор, один із найуспішніших артистів свого покоління. Народився в Канаді в 1962, виріс у скрутному фінансовому становищі, тож часто працював на випадкових роботах, щоб годувати родину. Відкрив у собі комедійний талант в юному віці та почав виступати в місцевих клубах.

Прорив стався на початку 1990-х, коли Керрі отримав роль у популярному скетчі "У яскравих барвах" (In Living Color). Далі знявся у низці успішних фільмів, серед яких "Ейс Вентура", "Домашній детектив", "Маска", "Тупий і ще тупіший" тощо. Але його професійний успіх не означав життя без болю.

на початку 1990-х, коли Керрі отримав роль у популярному скетчі "У яскравих барвах" (In Living Color). Далі знявся у низці успішних фільмів, серед яких "Ейс Вентура", "Домашній детектив", "Маска", "Тупий і ще тупіший" тощо. Але його професійний успіх не означав життя без болю. Керрі мав серйозні особисті труднощі, враховуючи боротьбу з депресією та втрату кількох близьких. Зараз Керрі відкрито розповідає про свою боротьбу і використовує свою платформу для підвищення обізнаності людей про проблеми психічного здоров'я та важливість звернення по допомогу, коли це необхідно.

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела був справжнім мрійником та переможцем, який ніколи не здається. Він був революційним лідером, який подолав дуже багато всього, щоб стати однією з найбільш знакових постатей в сучасній історії. У 1918 Мандела народився в Південній Африці.

Він був затятим противником апартеїду – расової сегрегації, яка існувала в його країні протягом десятиліть. Заарештований у 1962, Мандела провів наступні 27 років у в'язниці, часто в суворих і нелюдських умовах. Та попри все, Мандела не відмовився від боротьби за справедливість і рівність.

часто в суворих і нелюдських умовах. Та попри все, Мандела не відмовився від боротьби за справедливість і рівність. Він вийшов з в'язниці в 1990 як потужний символ руху проти апартеїду – і далі невтомно працював, щоб покласти край дискримінаційній системі. У 1993 році Мандела отримав Нобелівську премію, а у 1994 став першим темношкірим президентом Південної Африки, що й ознаменувало кінець апартеїду й нову еру демократії у країні.



Стівен Гокінг – неймовірний приклад долання перешкод у житті / Фото AP

Стівен Гокінг

Ми всі пам'ятаємо Стівена Гокінга – геніального фізика, космолога і письменника, який, попри непереборні труднощі, зробив революційний внесок у наше розуміння Всесвіту. Народився Гокінг у 1942 році в Англії. У 21 рік Гокінг дізнався діагноз – рідкісне і виснажливе захворювання рухових нейронів.

Він був майже повністю паралізований, не міг самостійно пересуватися та навіть говорити без комп'ютерного синтезатора голосу. При цьому Гокінг став одним з найвідоміших і найвпливовіших вчених нашого часу. Він обіймав престижну посаду Лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, яку раніше мав сер Ісаак Ньютон.

не міг самостійно пересуватися та навіть говорити без комп'ютерного синтезатора голосу. При цьому Гокінг став одним з найвідоміших і найвпливовіших вчених нашого часу. Він обіймав престижну посаду Лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, яку раніше мав сер Ісаак Ньютон. Революційні роботи Гокінга в галузі космології, зокрема теорії про чорні діри й природу часу, принесли йому незліченну кількість нагород і почестей. Гокінг був плідним автором, опублікувавши багато книг, серед яких і "Коротку історію часу", яка розійшлася мільйонами примірників. Він надихнув незліченну кількість людей по всьому світу своїм неймовірним інтелектом, наполегливістю і видатними досягненнями попри будь-які труднощі.

Важливо! На усіх цих прикладах ми бачимо силу людського духу і важливість боротьби – навіть перед, здавалося б, нездоланними викликами. І таких прикладів навколо нас, звісно ж, значно більше.