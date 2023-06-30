Расскажем на Men 24 несколько историй о людях, которые преодолели, казалось бы, непреодолимые препятствия. И при этом добились невероятного успеха, что положительно повлияло на мир.

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Джим Кэрри

Джим Кэрри – любимый комик и актер, один из самых успешных артистов своего поколения. Родился в Канаде в 1962, вырос в тяжелом финансовом положении и часто работал на случайных работах, чтобы кормить семью. Открыл в себе комедийный талант в юном возрасте и стал выступать в местных клубах.

Прорыв случился в начале 1990-х, когда Керри получил роль в популярном скетче "В ярких красках" (In Living Color). Далее снялся в ряде успешных фильмов, среди которых "Эйс Вентура", "Домашний детектив", "Маска", "Тупой и еще тупее" и других. Но его профессиональный успех не означал жизнь без боли.

в начале 1990-х, когда Керри получил роль в популярном скетче "В ярких красках" (In Living Color). Далее снялся в ряде успешных фильмов, среди которых "Эйс Вентура", "Домашний детектив", "Маска", "Тупой и еще тупее" и других. Но его профессиональный успех не означал жизнь без боли. Керри имел серьезные личные трудности, считая борьбу с депрессией и утрату нескольких близких. Сейчас Керри открыто рассказывает о своей борьбе и использует свою платформу для повышения осведомленности людей о проблемах психического здоровья и важности обращения за помощью, когда это необходимо.

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела был настоящим мечтателем и победителем, который никогда не сдается. Он был революционным лидером, преодолевшим очень много всего, чтобы стать одной из самых знаковых фигур в современной истории. В 1918 году Мандела родился в Южной Африке.

Он был ярым противником апартеида – расовой сегрегации, существовавшей в его стране в течение десятилетий. Арестованный в 1962, Мандела провел следующие 27 лет в тюрьме, часто в суровых и бесчеловечных условиях. Но, несмотря ни на что, Мандела не отказался от борьбы за справедливость и равенство.

часто в суровых и бесчеловечных условиях. Но, несмотря ни на что, Мандела не отказался от борьбы за справедливость и равенство. Он вышел из тюрьмы в 1990 году как мощный символ движения против апартеида – и дальше без устали работал, чтобы положить конец дискриминационной системе. В 1993 Мандела получил Нобелевскую премию, а в 1994 стал первым темнокожим президентом Южной Африки, что и ознаменовало конец апартеида и новую эру демократии в стране.



Стивен Хокинг – невероятный пример преодоления препятствий в жизни / Фото AP

Стивен Хокинг

Мы все помним Стивена Хокинга – гениального физика, космолога и писателя, который, несмотря на непреодолимые трудности, сделал революционный вклад в наше понимание Вселенной. Родился Хокинг в 1942 в Англии. В 21 год Гокинг узнал о диагнозе – редком и изнурительном заболевании двигательных нейронов.

Он был почти полностью парализован, не мог самостоятельно передвигаться и даже говорить без компьютерного синтезатора голоса. При этом Хокинг стал одним из самых известных и влиятельных ученых нашего времени. Он занимал престижную должность Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете, которую раньше имел сэр Исаак Ньютон.

не мог самостоятельно передвигаться и даже говорить без компьютерного синтезатора голоса. При этом Хокинг стал одним из самых известных и влиятельных ученых нашего времени. Он занимал престижную должность Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете, которую раньше имел сэр Исаак Ньютон. Революционные работы Хокинга в области космологии, в частности теории о черных дырах и природе времени, принесли ему бесчисленное количество наград и почестей. Хокинг был плодотворным автором, опубликовав множество книг, среди которых и "Краткую историю времени", разошедшуюся миллионами экземпляров. Он вдохновил бесчисленное количество людей по всему миру своим невероятным интеллектом, настойчивостью и выдающимися достижениями несмотря на любые затруднения.

Важно! На всех этих примерах мы видим силу человеческого духа и важность борьбы – даже перед, казалось бы, непреодолимыми вызовами. И таких примеров вокруг нас, конечно же, значительно больше.