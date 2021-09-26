На серії фото, які Джемма Леноччі виклала в інстаграмі, красуня позує у крихітному бікіні. А зроблені ефектні кадри під час відпочинку у Греції. Особливої уваги заслуговує той факт, що знімалася вона під водою. Це дуже і дуже круто!

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Не дивно, що підписникам Джемми Леноччі дуже сподобалася публікація. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й з величезним задоволенням засипали компліментами красуню:

"Нема слів! Одні емоції";

"Чудові фото";

"Приголомшлива, надзвичайна, розкішна";

"Ти просто найкрасивіша жінка на Землі";

"Дуже сексуальна";

"Від цих фото паморочиться у голові";

"Справжня русалка".



Джемма Леноччі розбурхала мережу підводними фото у бікіні / Фото з інстаграму Леноччі



Джемма Леноччі розбурхала мережу підводними фото у бікіні / Фото з інстаграму Леноччі



Джемма Леноччі розбурхала мережу підводними фото у бікіні / Фото з інстаграму Леноччі



Джемма Леноччі розбурхала мережу підводними фото у бікіні / Фото з інстаграму Леноччі



Джемма Леноччі розбурхала мережу підводними фото у бікіні / Фото з інстаграму Леноччі

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Джемма Леноччі однозначно заслуговує на твою увагу. Тож не полінуйся підписатися на італійську модель. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які з'являються на її сторінці в інстаграмі.