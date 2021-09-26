На серии фото, которые Джемма Леноччи выложила в инстаграме, красавица позирует в крохотном бикини. А сделанные эффектные кадры во время отдыха в Греции. Особого внимания заслуживает тот факт, что снималась она под водой. Это очень и очень круто!
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Неудивительно, что подписчикам Джеммы Леноччи очень понравилась публикация. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и с огромным удовольствием засыпали комплиментами красавицу:
- "Нет слов! Одни эмоции";
- "Замечательные фото";
- "Потрясающая, чрезвычайная, роскошная";
- "Ты просто красивая женщина на Земле";
- "Очень сексуальная";
- "От этих фото кружится голова";
- "Настоящая русалка".
Джемма Леноччи взбудоражила сеть подводными фото в бикини / Фото с инстаграма Леноччи
Джемма Леноччи взбудоражила сеть подводными фото в бикини / Фото с инстаграма Леноччи
Джемма Леноччи взбудоражила сеть подводными фото в бикини / Фото с инстаграма Леноччи
Джемма Леноччи взбудоражила сеть подводными фото в бикини / Фото с инстаграма Леноччи
Джемма Леноччи взбудоражила сеть подводными фото в бикини / Фото с инстаграма Леноччи
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Джемма Леноччи однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому не поленись подписаться на итальянскую модель. Гарантируем, тебе понравятся фотографии, которые появляются на ее странице в инстаграме.