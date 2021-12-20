Рожевий купальник, який став вишенькою на торті, не лише виграшно підкреслює вигини Катаріни Мазепи. Він ще й заледве прикриває пишний бюст володарки титулу Міс Відень. Тож було б вельми несправедливо оминути увагою цю публікацію.

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"Ні ручки, ні паперу, але я все одно привертаю увагу", – написала вона під постом.

Підписникам красуні надзвичайно сподобалися її фотографії. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які залишили прихильники моделі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти дуже крута";

"Надзвичайно приваблива крихітка";

"Закоханий у тебе, Катаріно";

"Від твоїх вигинів просто неможливо відірвати погляду";

"Твоя сексуальність не знає меж";

"Абсолютно приголомшлива";

"Твоя краса збуджує";

"Твоє бікіні буквально заворожує";

"Можна стати твоїм хлопцем?";

"Як добре, що я на тебе підписаний".



Відвертий купальник ледь прикриває груди Катаріни Мазепи / Фото з інстаграму Мазепи



Відвертий купальник ледь прикриває груди Катаріни Мазепи / Фото з інстаграму Мазепи

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Слідкувати за Катаріною Мазепою в інстаграмі – суцільне задоволення. Долучайся і ти до армії прихильників моделі. Гарантуємо, попереду на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячого.