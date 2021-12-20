Рожевий купальник, який став вишенькою на торті, не лише виграшно підкреслює вигини Катаріни Мазепи. Він ще й заледве прикриває пишний бюст володарки титулу Міс Відень. Тож було б вельми несправедливо оминути увагою цю публікацію.

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"Ні ручки, ні паперу, але я все одно привертаю увагу", – написала вона під постом.

Підписникам красуні надзвичайно сподобалися її фотографії. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які залишили прихильники моделі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ти дуже крута";
  • "Надзвичайно приваблива крихітка";
  • "Закоханий у тебе, Катаріно";
  • "Від твоїх вигинів просто неможливо відірвати погляду";
  • "Твоя сексуальність не знає меж";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Твоя краса збуджує";
  • "Твоє бікіні буквально заворожує";
  • "Можна стати твоїм хлопцем?";
  • "Як добре, що я на тебе підписаний".

Катаріна Мазепа знялася у відвертому купальнику
Відвертий купальник ледь прикриває груди Катаріни Мазепи / Фото з інстаграму Мазепи

Катаріна Мазепа знялася у відвертому купальнику
Відвертий купальник ледь прикриває груди Катаріни Мазепи / Фото з інстаграму Мазепи

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Слідкувати за Катаріною Мазепою в інстаграмі – суцільне задоволення. Долучайся і ти до армії прихильників моделі. Гарантуємо, попереду на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячого.