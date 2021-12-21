Итальянская модель регулярно делится со своими поклонниками горячими фотографиями. В этот раз на ее странице появилась серия кадров, на которых Мартина Фуско позирует в кружевном нижнем белье. Комплект не только выигрышно подчеркивает ее естественную красавицу, но и безупречные формы.

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"У тебя есть я. Пока последняя звезда в галактике не умрет, у тебя есть я", – неоднозначно написала она под постом.

Нам сложно понять, что имела в виду Мартина Фуско. Если же она намекала на то, что самая яркая звезда, то не видим смысла с ней спорить. Солидарны с нами и подписчики красавицы, засыпавшие ее лайками и комментариями:

"Ты очень волшебная";

"Совершенство не знает границ";

"Безумно фантастическая женщина";

"Ты просто потрясающая";

"Я восхищаюсь твоей красотой";

"От твоих соблазнительных форм невозможно оторвать взор".



Эротические фото Мартины Фуско взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Фуско



Эротические фото Мартины Фуско взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Фуско

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