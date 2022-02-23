На них красуня позує у жакеті на голе тіло. І, будемо відвертими, відірвати погляду від Елізабетти Каналіс просто неможливо. Тож гайда милуватися гарячими фото нашої героїні на Men 24!
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Звичайно ж, знялася ведуча не у самісінькому піджаку. Доповнили зухвалий образ блакитні джинси вільного крою. А вишенькою на торті, так би мовити, стала неслухняні хвилі.
Не дивно, що спокусливі кадри красуні буквально розбурхали мережу. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти дивовижна";
- "Прекрасна Елізабетта";
- "У мене просто немає слів";
- "Дуже мила";
- "Ти просто найкрасивіша жінка у мережі";
- "Бездоганність не знає меж";
- "Я закоханий у тебе";
- "Красива та дивовижна";
- "Я в захваті від твоєї природної краси";
- "Моя муза";
- "Просто казкова".
Гарячі фото Елізабетти Каналіс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Каналіс
Гарячі фото Елізабетти Каналіс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Каналіс
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Нам теж надзвичайно подобається Елізабетта Каналіс. Тож було б вкрай дивно, якби ми забули закликати тебе стати частиною її армії прихильників. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію спокуси?