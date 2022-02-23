На них красуня позує у жакеті на голе тіло. І, будемо відвертими, відірвати погляду від Елізабетти Каналіс просто неможливо. Тож гайда милуватися гарячими фото нашої героїні на Men 24!

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Звичайно ж, знялася ведуча не у самісінькому піджаку. Доповнили зухвалий образ блакитні джинси вільного крою. А вишенькою на торті, так би мовити, стала неслухняні хвилі.

Не дивно, що спокусливі кадри красуні буквально розбурхали мережу. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ти дивовижна";
  • "Прекрасна Елізабетта";
  • "У мене просто немає слів";
  • "Дуже мила";
  • "Ти просто найкрасивіша жінка у мережі";
  • "Бездоганність не знає меж";
  • "Я закоханий у тебе";
  • "Красива та дивовижна";
  • "Я в захваті від твоєї природної краси";
  • "Моя муза";
  • "Просто казкова".

Елізабетта Каналіс знялася у жакеті на голе тіло
Гарячі фото Елізабетти Каналіс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Каналіс

Елізабетта Каналіс знялася у жакеті на голе тіло
Гарячі фото Елізабетти Каналіс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Каналіс

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Нам теж надзвичайно подобається Елізабетта Каналіс. Тож було б вкрай дивно, якби ми забули закликати тебе стати частиною її армії прихильників. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію спокуси?