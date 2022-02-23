На них красуня позує у жакеті на голе тіло. І, будемо відвертими, відірвати погляду від Елізабетти Каналіс просто неможливо. Тож гайда милуватися гарячими фото нашої героїні на Men 24!

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Звичайно ж, знялася ведуча не у самісінькому піджаку. Доповнили зухвалий образ блакитні джинси вільного крою. А вишенькою на торті, так би мовити, стала неслухняні хвилі.

Не дивно, що спокусливі кадри красуні буквально розбурхали мережу. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти дивовижна";

"Прекрасна Елізабетта";

"У мене просто немає слів";

"Дуже мила";

"Ти просто найкрасивіша жінка у мережі";

"Бездоганність не знає меж";

"Я закоханий у тебе";

"Красива та дивовижна";

"Я в захваті від твоєї природної краси";

"Моя муза";

"Просто казкова".



Гарячі фото Елізабетти Каналіс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Каналіс



Гарячі фото Елізабетти Каналіс розбурхали мережу / Фото з інстаграму Каналіс

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Нам теж надзвичайно подобається Елізабетта Каналіс. Тож було б вкрай дивно, якби ми забули закликати тебе стати частиною її армії прихильників. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію спокуси?