Не став винятком свіжий пост зірки. На ньому красуня позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює її спокусливі форми. І саме цими кадрами Men 24 пропонуємо насолодитися тобі!

Варте уваги Імбирно-маракуєвий сорбет і коктейль Double Cosmo: варіанти фудпейрингу

"Деталі і спогади", – написала вона під публікацією.

Тож, як ти розумієш, кадри архівні. Але це не заважає нам милуватися бездоганною Сабріною Салерно. Не дивно, що підписники співачки буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Сабріна, яка ж ти красива";

"Чарівна королева";

"Красиві деталі, красиві спогади";

"Ти робиш усе прекрасним";

"Яка ж ти чарівна";

"Усе більше й більше привабливості у стрічці";

"Перед нами неймовірний скарб";

"Спокусливий шторм";

"А потім хтось казатиме, що досконалості не існує";

"У цих фотографіях є щось надзвичайне".



Спокусливі фото Сабріни Салерно розбурхали мережу / Фото з інстаграму Салерно



Спокусливі фото Сабріни Салерно розбурхали мережу / Фото з інстаграму Салерно



Спокусливі фото Сабріни Салерно розбурхали мережу / Фото з інстаграму Салерно

Тобі сподобається Модель Лаура Кремасчіна показала підписникам бездоганну фігуру у бікіні

Нам теж дуже подобається Сабріна Салерно. Тож не дивно, що ми нагадаємо тобі підписатися на нашу героїню. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від неї?