На них красавица позирует в жакете на голое тело. И, будем откровенны, оторвать взгляда от Элизабетты Каналис просто невозможно. Так что айда любоваться горячими фото нашей героини на Men 24!

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Конечно же, снялась ведущая не в самом пиджаке. Дополнили дерзкий образ голубые джинсы свободного кроя. А вишенкой на торте, так сказать, стала непослушная волна.

Неудивительно, что соблазнительные кадры красавицы буквально взбудоражили сеть. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты удивительная";

"Прекрасная Элизабетта";

"У меня просто нет слов";

"Очень милая";

"Ты просто самая красивая женщина в сети";

"Безупречность не знает границ";

"Я влюблен в тебя";

"Красивая и удивительная";

"Я в восторге от твоей природной красоты";

"Моя муза";

"Просто сказочная".



Горячие фото Элизабетты Каналис взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Каналис



Горячие фото Элизабетты Каналис взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Каналис

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