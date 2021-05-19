Джакомо, который базируется в Комо (Италия), любит классические машины и стиль. Он решил просмотреть и в прошлое, и в будущее в этой сборке. Отдать дань уважения "замечательным и фантастическим бортовым трекерам начала XX века", но с электродвигателем.

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Elettracker работает с педальным двигателем мощностью 2,5 кВт и двумя батареями на 72 В, обеспечивая максимальную скорость 86 километров в час и запас хода до 40 километров. Он также имеет краску и обивку, как в высококлассного кафе-рейсера, и весит смешные 49 килограммов. И выглядит он совершенно потрясающе.



Велосипед получил двигатель мощностью 2,5 кВт, а также 2 батареи на 72 В

Джакомо начал с рамы стандартного круизного велосипеда, а затем приступил к ее модификации в соответствии со своими потребностями. Рулевая колонка должна была быть изменена, и необходимо было сделать приспособления для двигателя и кривошипа, аккумуляторной батареи и других деталей. Джакомо также встроил дополнительные распорки и поперечины, чтобы добиться правильного внешнего вида, ощущений и геометрии.



Основой электровелосипеда стала рама круизного велосипеда

Затем он установил готовую предварительную часть амортизатора и модифицировал его с помощью настроек регулируемой системы демпфирования. В ней используются пробковые прокладки. Он также добавил обычный рулевой демпфер, приваренные язычки к раме и вилки для ее крепления.

Колеса были собраны из списка покупок, состоящего из ступицы, спиц и 26-дюймовых ободов, "зашнурованных" самым Джакомо. А дисковые тормоза были сняты с дорожного велосипеда.



Электровелосипед получил 26-дюймовые обода, которые "зашнуровал" Джакомо

Джакомо сделал пару искусственных цилиндров V-образного смещения для размещения двух батарей. Он начал с эскизов, прежде чем сделать макеты и сформировать окончательные детали из стали. Они прикрепляются к самодельному кронштейну вверху и к набору стальных пластин внизу.



Пара V-образных цилиндров создана, чтобы скрывать аккумуляторы

Внутри и вокруг этих пластин упакованы мотор и шатуны Bikee Bike из Мантуи в Италии. Они вместе с Джакомо работали над этим проектом, чтобы получить для него именно те детали, которые подходят по характеристикам. Еще дальше – специальное место для хранения контроллера и проводки.

Мы предполагали, что "топливный бак" наверху скрывает большую часть проводки, но на самом деле он здесь только для галочки. За ним расположен кожаное кресло, которое, по словам Джакомо, было одной из самых сложных частей работы.



Кожаное кресло – одна из самых сложных частей работы в этом проекте

"Кожа значительно тверже, чем обычная. И я хотел получить такую же форму, как 100 лет назад", – рассказал он.

Джакомо соединил вынос горного велосипеда с ручным рулем, украшенным обернутыми вручную кожаными ручками. Рычаги реверса от Kustom Tech – традиционный дроссель (мотор может работать с педалями или даже просто с помощью дросселя).



Руль украшен обернутыми вручную кожаными ручками

Внимательный взгляд заметит и крепления для смартфона. Здесь не нужно удивляться, ведь функции двигателя запускаются с помощью приложения, подключенного через Bluetooth. А чтобы все было в порядке, Джакомо проложил всю проводку и кабели внутри стержней и рамы.

Когда велосипед собрали, Арианна Криппо с Lake Design нанесла на него синюю краску, а также дополнила его золотыми акцентами.



После сборки велосипед покрасили в синий цвет, а также украсили золотыми вставками

Все фото Mattia Negrini

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