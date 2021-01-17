У ХХ столітті зброї ставало все більше – навіть після того, як відгриміли дві світові війни. Сьогодні на Men 24 продовжимо говорити про стрілецькі стволи, які перевернули світ: автомат Калашнікова АК-47, пластиковий пістолет Glock-17 і, звісно, Uzi.

У ХХ столітті прогриміли дві великі війни, але й вони не навчили людей припинити за щось змагатися за допомогою зброї. Сьогодні Men 24 продовжить розповідати про стволи, які змінили світ – вже після Другої світової.

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Стрілецькі стволи, які вплинули на історію ХХ століття – 2

Glock-17 – пластикова смерть

Усе почалося з того, що у середині 1970-х австрієць Гастон Глок поставив перед конструкторами своєї зброярні завдання: створити максимально простий, ефективний та надійний пістолет.

І це вдалося зробити – завдяки використанню у конструкції сучасних полімерів, міцного та термостійкого пластику. Звісно, без урахування ствола – він таки металевий.

У 1982 пістолет взяли на озброєння до армії Австрії. А завдяки надзвичайній легкості й міцності Glock 17 став дуже популярним у світі як цивільна зброя самооборони.



Надійний пістолет із пластиковим корпусом – це про Glock-17 / Фото pinterest

Цікаво, що Glock-17 – стандартний пістолет агентів ФБР. Малдер і Скаллі не дадуть збрехати.

Uzi – улюблена зброя терористів та спецпризначенців

Цікаво, що створили його тому, що молода держава Ізраїль одразу після виникнення у 1949 році гостро потребувала сучасної, технологічної і, головне, своєї зброї – адже навколо чатували чи не самі вороги.

Так і з'явився пістолет-кулемет конструкції інженера Узіеля Галя з Ізраїлю. Його назвали Uzi за три перші літери імені розробника, хоч сам він був категорично проти цього.

Але головна фішка Uzi, звісно не в цьому. А в чудовій купчастості стрільби й компактних розмірах. Саме тому "Узі" став однаково популярною зброєю як у спецпризначенців різних країн, так і в терористів.



"Узі" люблять не так за точність, як за компактність і купчастість стрільби / Фото pinterest

Кажуть, у світі досі гуляють до 10 мільйонів одиниць цієї зброї.

АК-47 – наймасовіша зброя у світі

Ну як про нього не згадати. Хоч те, що ми зазвичай називаємо "автомат Калашнікова" – це АК-74, пізніша модель, досконаліша. А в 1949 році АК був куди простіший і тільки почав поступати на озброєння армії СРСР.

Однак до середини 60-х АК витіснив знамениті ППШ. Ймовірно, тому, що конструктору-самоуку Калашнікову вдалося поєднати в одній розробці усі попередні – щоправда, від інших конструкторів (від Судаєва до Шмайсера).

Але є й інші версії Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська

Звернімо увагу, що АК-47 не видається гарними точністю чи купчастістю, але він невимогливий до умов експлуатації, кваліфікації стрільця, дуже надійний та простий в обслуговуванні.



З усіх автоматів на Землі чи п'ята частина – це "калаші" / Фото pinterest

"Калаш" – наймасовіший автомат світу, мало не синонім поняття стрілецької зброї як такої. Кажуть, з 500 мільйонів стволів, які перебувають у поточному обігу на Землі, десь 100 мільйонів припадає саме на "родину Калашнікових".