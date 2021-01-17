В ХХ веке оружия становилось все больше – даже после того, как отгремели две мировые войны. Сегодня на Men 24 продолжим говорить о стрелковых стволах, которые перевернули мир: автомат Калашникова АК-47, пластиковый пистолет Glock-17 и, конечно, Uzi.

В ХХ веке прогремели две большие войны, но и они не научили людей прекратить за что-то бороться с помощью оружия. Сегодня Men 24 продолжит рассказывать о стволах, которые изменили мир – уже после Второй мировой.

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Стрелковые стволы, повлиявшие на историю ХХ века – 2

Glock-17 – пластиковая смерть

Все началось с того, что в середине 1970-х австриец Гастон Глок поставил перед конструкторами своей оружейной задачу: создать максимально простой, эффективный и надежный пистолет.

И это удалось сделать – благодаря использованию в конструкции современных полимеров, крепкого и термостойкого пластика. Конечно, за исключением ствола – он таки металлический.

В 1982 году пистолет приняли на вооружение в армию Австрии. А благодаря необычайной легкости и прочности Glock 17 стал очень популярным в мире как гражданское оружие самообороны.



Надежный пистолет с пластиковым корпусом – это о Glock-17 / Фото pinterest

Интересно, что Glock-17 – стандартный пистолет агентов ФБР. Малдер и Скалли не дадут соврать.

Uzi – любимое оружие террористов и спецназовцев

Интересно, что создали его потому, что молодое государство Израиль сразу после возникновения в 1949 остро нуждалось в современном, технологическом и, главное, своем оружии – ведь вокруг караулили едва ли не одни враги.

Так и появился пистолет-пулемет конструкции инженера Узиэля Галя из Израиля. Его назвали Uzi, взяв три первых буквы имени разработчика, хотя сам он был категорически против этого.

Но главная фишка Uzi, конечно, не в этом. А в прекрасной кучности стрельбы и компактных размерах. Именно поэтому "Узи" стал одинаково популярным оружием как у спецназовцев разных стран, так и у террористов.



"Узи" любят не столько за точность, сколь за компактность и кучность стрельбы / Фото pinterest

Говорят, в мире до сих пор гуляют до 10 миллионов единиц этого оружия.

АК-47 – самое массовое оружие в мире

Ну как о нем не упомянуть. Хотя то, что мы обычно называем "автомат Калашникова" – это АК-74, более поздняя модель, более совершенная. А в 1949 году АК был куда проще и только начал поступать на вооружение армии СССР.

Однако к середине 60-х АК вытеснил знаменитые ППШ. Вероятно, потому, что конструктору-самоучке Калашникову удалось совместить в одной разработке все предыдущие – правда, от других конструкторов (от Судаева до Шмайсера).

Но есть и другие версии Вспомнить все: Было ли в Союзе оружие сугубо советское

Обратим внимание, что АК-47 не отличается хорошими точностью или кучностью, но он нетребователен к условиям эксплуатации, квалификации стрелка, очень надежен и прост в обслуживании.



Из всех автоматов на Земле чуть ли не пятая часть – это "калаши" / Фото pinterest