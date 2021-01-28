Продолжаем говорить об изобретениях, которые не двигают человечество вперед – зато вызывают улыбку. Читай на Men 24 об автоматическом поднимателе шляп.

Источник: Men 24

Замечательные изобретения безудержных фантазеров обеспечивают прогресс человечества – этому можно только радоваться. Но бывало и так, когда вместо радости изобретение вызывало лишь недоумение.

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Шляпоподниматель автоматический

Это история с конца XIX века. Благонравные мужчины тогда здоровались друг с другом аккуратным прикосновением к шляпе (так, чтобы чуть-чуть его оторвать ее от головы и приподнять). А поскольку благонравие было уважаемой привычкой, здороваться приходилось довольно часто.

Вот вышел на улицу – и с каждым встречным бери шляпу да поднимай. Не будем говорить уже о том, что выйти из дома без шляпы – позор полнейший. Утомляет, не так ли?

Чтобы облегчить жизнь мужчинам, в 1896 году создали первое в мире устройство hands free. Правда, тогда он не для музыки предназначен был, а для автоматического шляпоподнимания.



Шляпоподниматель автоматический, патентная схема 1896 года / Фото pinterest

Создать то его создали, но только на бумаге. Ни одна компания изготавливать эти подниматели шляп так и не взялась.