Кара Дель Торо знає, які фото миттєво набирають найбільшу кількість лайків і коментарів. Тож не дивно, що цього разу на її сторінці з'явилася серія кадрів, на яких вона позує абсолютно голою. Про успіх публікації в мережі свідчать десятки тисяч вподобань, які вдалося зібрати за лічені години.

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"Ваша енергія знайомить ще до того, як ви заговорите", – написала вона під публікацією.

Не знаємо, про яку енергію говорить Кара Дель Торо. Якщо мовиться про сексуальну, то вона буквально зашкалює. І саме це шалено сподобалося підписникам мексиканської моделі:

"Надзвичайно приголомшлива крихітка";

"Найгарячіша на світі";

"Я люблю тебе";

"Я не був готовим до такого";

"Ти дуже красива";

"Круті фото у крутому домі";

"Ти бездоганна".

Гайда підписуватися на Кару Дель Торо. На інстаграмі сексуальної мексиканської моделі завжди гаряче, тож ти маєш усі шанси не пропустити свіженьку порцію еротичних кадрів.

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