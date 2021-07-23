Кара Дель Торо знає, які фото миттєво набирають найбільшу кількість лайків і коментарів. Тож не дивно, що цього разу на її сторінці з'явилася серія кадрів, на яких вона позує абсолютно голою. Про успіх публікації в мережі свідчать десятки тисяч вподобань, які вдалося зібрати за лічені години.
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"Ваша енергія знайомить ще до того, як ви заговорите", – написала вона під публікацією.
Не знаємо, про яку енергію говорить Кара Дель Торо. Якщо мовиться про сексуальну, то вона буквально зашкалює. І саме це шалено сподобалося підписникам мексиканської моделі:
- "Надзвичайно приголомшлива крихітка";
- "Найгарячіша на світі";
- "Я люблю тебе";
- "Я не був готовим до такого";
- "Ти дуже красива";
- "Круті фото у крутому домі";
- "Ти бездоганна".
Гайда підписуватися на Кару Дель Торо. На інстаграмі сексуальної мексиканської моделі завжди гаряче, тож ти маєш усі шанси не пропустити свіженьку порцію еротичних кадрів.
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