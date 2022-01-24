На этот раз обладательница титула "Мисс Вена" показала, как нужно правильно есть мороженое. Удивительно, что оно не растаяло при создании кадра, которым Катарина Мазепа поделилась в сети.
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А все потому, что на фотографии она позирует в коротеньких джинсовых шортиках, а также укороченном розовом свитере. Последний позволяет достаточно налюбоваться не только стальным прессом нашей героини, но и ее бюстом.
"Они могут украсть рецепт, но вкус никогда не будет таким же", – написала она под публикацией.
Мы, конечно же, не очень поняли ребус Катарины Мазепы. Да и не уверены, что нужно заострять внимание на этом. В то же время мы бы очень хотели быть на месте ведерка с мороженым, которое красавица держит в руках. Солидарны с нами ее подписчики, оставившие множество лайков, а также комментариев:
- "Твоя красота завораживает";
- "Лучшее фото, которое я видел за все время";
- "Ты совершенно удивительная";
- "Потрясающая крошка";
- "Ты очень красивая. Я влюблен в тебя";
- "Ты моя самая заветная мечта";
- "Самая соблазнительная женщина в сети";
- "Ты украла мое сердце";
- "В твоих бездонных глазах можно утонуть";
- "Волшебная и сексуальная";
- "Девочка, я в восторге от тебя".
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