На этот раз обладательница титула "Мисс Вена" показала, как нужно правильно есть мороженое. Удивительно, что оно не растаяло при создании кадра, которым Катарина Мазепа поделилась в сети.

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А все потому, что на фотографии она позирует в коротеньких джинсовых шортиках, а также укороченном розовом свитере. Последний позволяет достаточно налюбоваться не только стальным прессом нашей героини, но и ее бюстом.

"Они могут украсть рецепт, но вкус никогда не будет таким же", – написала она под публикацией.

Мы, конечно же, не очень поняли ребус Катарины Мазепы. Да и не уверены, что нужно заострять внимание на этом. В то же время мы бы очень хотели быть на месте ведерка с мороженым, которое красавица держит в руках. Солидарны с нами ее подписчики, оставившие множество лайков, а также комментариев:

"Твоя красота завораживает";

"Лучшее фото, которое я видел за все время";

"Ты совершенно удивительная";

"Потрясающая крошка";

"Ты очень красивая. Я влюблен в тебя";

"Ты моя самая заветная мечта";

"Самая соблазнительная женщина в сети";

"Ты украла мое сердце";

"В твоих бездонных глазах можно утонуть";

"Волшебная и сексуальная";

"Девочка, я в восторге от тебя".



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