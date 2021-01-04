Колишня міс Відень знялася топлес: гаряче фото моделі 18+
25-річна модель Катаріна Мазепа знає, що шалено подобається її підписникам у мережі. Тому колишня міс Відень не стомлюється ділитися з ними відвертими фото. Цього разу красуня виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому вона позує топлес. Насолоджуйся порцією краси на Men 24.
Катаріна Мазепа своїм відвертим фото вирішила відсвяткувати перший мільйон підписників в інстаграмі. Тож вона виклала сміливу світлину, на якій красуня прикриває оголені груди рукою. Men 24 ділиться з тобою порцією краси від Катаріни Мазепи!
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Сім'я з 1 мільйона сердець. Не можу передати словами, наскільки я вдячна за вашу підтримку. Ніколи у своїх найсміливіших мріях я не могла уявити, що доберуся до цієї точки. Я люблю вас,
– написала Катаріна Мазепа під постом.
Катаріна Мазепа відсвяткувала мільйон підписників оголеним фото / Фото з інстаграму Катаріни Мазепи
Прихильники Катаріни у захваті від неї. Тож ми не подивовані, що під цією сміливою публікацією зібралося кілька сотень компліментів і коментарів зі словами підтримки:
- "Ти – найкрасивіша жінка на Землі";
- "Кожна фотографія завжди красива. Дійсно круто. Неймовірно приваблива жінка";
- "Важка робота й мотивація, а також, звичайно ж, любов до себе. Ти та, хто здійснила свою мрію. Обіймаю";
- "Катаріно, ти виглядаєш просто неймовірно";
- "Ти красива сексуальна крихітка";
- "Синонім бездоганності".
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Ми теж у захваті від моделі. У неї неймовірне тіло, а також досконалий смак. А її оголені фото не мають нічого спільного з вульгарністю. Одне естетичне задоволення. Тож гайда підписуватися на Катаріну Мазепу. Вона однозначно заслуговує на ще один мільйон фанатів у мережі!
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