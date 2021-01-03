42-річна співачка Ніколь Шерзінгер не стомлюється тішити користувачів мережі спокусливими фото. Цього разу зірка гурту The Pussycat Dolls знялася у купальнику на фоні океану, хизуючись розкішною фігурою. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Розкішна Ніколь Шерзінгер виглядає неймовірно. Співачка продовжує ділитися зі своїми підписниками фотографіями, на яких можна побачити її бездоганне тіло. Men 24 ділиться з тобою порцією краси, яку Ніколь Шерзінгер виклала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Новий рік, нові починання, новий день, нові глави, нові досягнення, нові старти, нові ризики, нові можливості. Дякую, Боже, за ще один рік оновлення,

– написала Ніколь під цим постом.



Ніколь Шерзінгер знялася у купальнику на фоні океану / Фото з інстаграму Шерзінгер

Підписникам Ніколь Шерзінгер надзвичайно сподобалася її розкішна фігура. Тож вони буквально засипали її компліментами, вихваляючи неймовірне тіло співачки:

"Ти виглядаєш приголомшливо";

"Красива жінка з таким чистим серцем";

"Люблю тебе дуже сильно й обіймаю";

"Щасливого Нового року, королево";

"Неймовірно красива";

"Найкрасивіша жінка у шоу-бізнесі".

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Ми також у захваті від Ніколь Шерзінгер. Вона виглядає приголомшливо, а також вражає своєю неймовірною фігурою. Тож не полінуйся поставити їй лайк, а також підписатися на красуню!