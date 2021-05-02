Кайндли Майерс не устает выкладывать на своей странице в инстаграме откровенные фото. На этот раз очаровательная и сексуальная модель снялась в красном комплекте нижнего белья, который изрядно взбудоражил пользователей сети.
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"Если бы вы могли быть где угодно, где бы вы были сейчас?", – спросила Кайндли в своих подписчиков.
Поклонникам сексуальной модели безумно понравилась серия фотографий. Они не только засыпали лайками Кайндли Майерс, но и оставили множество комментариев под постом:
- "С тобой на пляже";
- "На самом деле роскошное тело";
- "Сексуальная. Горячая. Привлекательная";
- "Ты настолько красива";
- "Вау, ты потрясающая";
- "Безупречная и очаровательная девушка";
- "Я хотел бы жить с тобой по соседству".
Мы тоже не отказались бы от такой соседки. Подозреваем, что к ней мы бы каждый вечер ходили занимать соль и сахар. Ты, наверное, тоже находил бы множество причин посещать Кайндли Майерс. А пока подпишись на нее, пока она не переехала в твой дом.
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