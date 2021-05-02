Кайндли Майерс не устает выкладывать на своей странице в инстаграме откровенные фото. На этот раз очаровательная и сексуальная модель снялась в красном комплекте нижнего белья, который изрядно взбудоражил пользователей сети.

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"Если бы вы могли быть где угодно, где бы вы были сейчас?", – спросила Кайндли в своих подписчиков.

Поклонникам сексуальной модели безумно понравилась серия фотографий. Они не только засыпали лайками Кайндли Майерс, но и оставили множество комментариев под постом:

"С тобой на пляже";

"На самом деле роскошное тело";

"Сексуальная. Горячая. Привлекательная";

"Ты настолько красива";

"Вау, ты потрясающая";

"Безупречная и очаровательная девушка";

"Я хотел бы жить с тобой по соседству".

Мы тоже не отказались бы от такой соседки. Подозреваем, что к ней мы бы каждый вечер ходили занимать соль и сахар. Ты, наверное, тоже находил бы множество причин посещать Кайндли Майерс. А пока подпишись на нее, пока она не переехала в твой дом.