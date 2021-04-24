Яблоко от яблони недалеко падает. Это нам на собственном примере в очередной раз доказывает волшебная Кайя Гербер, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд. На своей странице в инстаграме она поделилась новым фото, на котором позирует в нижнем белье. Последнее, к слову, выигрышно подчеркивает соблазнительные формы модели. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Волшебная Кайя Гербер не устает радовать своих подписчиков горячими фотографиями. На этот раз 19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье от Calvin Klein, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные ягодицы красавицы.

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Эффектное фото Кайи сделали в ванной комнате перед зеркалом. Над фотографией работал американо-доминиканский фотограф Ренель Медрано. Заметим, что на странице бренда в инстаграме также появилось видео с моделью. На нем она в нижнем белье убирает дом, слушая музыку в наушниках. Поэтому начнем с него.

Теперь предлагаем прочитать несколько комментариев под фотографией, сделанной перед зеркалом. А уже после этого оставляем сам пост, чтобы ты мог сполна насладиться красотой Кайи Гербер.

"Чрезвычайно горячая";

"Ты потрясающая";

"Лучшая модель";

"Выходи за меня, Кайя";

"Королева";

"Естественная красота";

"Невероятно привлекательная";

"Абсолютно невероятная".

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