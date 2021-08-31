На фотографии, которую выложила Келли Гейл в инстаграме, красавица снялась в крошечном бикини. Оно не только выигрышно подчеркивает соблазнительные формы модели, но и позволяет нам любоваться стальным прессом 26-летней девушки.

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Неудивительно, что за считанные часы кадр собрал десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

  • "Очень красивая";
  • "Вау, какая же ты роскошная";
  • "Очень привлекательная и элегантная";
  • "Ты очень безупречная";
  • "Твоя фигура поражает";
  • "Какая же ты сексуальная в этом черном бикини";
  • "Мне нравится твой образ";
  • "Божественная красота".

Келли Гейл снялась в крошечном бикини
Келли Гейл в крошечном бикини похвасталась стальным прессом / Фото с инстаграма Гейл

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Следить за Келли Гейл в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем и тебя не полениться подписаться на 26-летнюю модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!