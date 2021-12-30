На світлинах, зроблених на яхті, Кендіс Сванепул позує у купальниках. І, ясна річ, ми просто не змогли відірватися від бездоганних форм красуні.

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Самі кадри зроблені у ретростилі. А те, що вони чорно-білі, додає ще більше шарму й естетичного задоволення. Тож не дивно, що від зйомки у захваті не лише ми, а й підписники моделі. Про це свідчать не лише безліч лайків під публікацією, а й коментарів. Традиційно залишимо найкращі з них для тебе:

"Надзвичайно чарівна";

"Справжня кішечка";

"Твоя краса не знає меж";

"Абсолютно приголомшлива";

"Морська королева";

"Від тебе неможливо відірвати погляду";

"Розкішний ангел";

"Жінка з моїх найзаповітніших мрій";

"Не жінка, а справжнє мистецтво";

"Я закоханий у твій сексуальний образ".



Гарячі фото Кендіс Сванепул розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сванепул



Гарячі фото Кендіс Сванепул розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сванепул



Гарячі фото Кендіс Сванепул розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сванепул



Гарячі фото Кендіс Сванепул розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сванепул

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Нам надзвичайно припала до душі Кендіс Сванепул. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на супермодель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.