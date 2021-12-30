На фотографиях, сделанных на яхте, Кендис Сванепул позирует в купальниках. И, конечно, мы просто не смогли оторваться от безупречных форм красавицы.

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Сами кадры сделаны в ретростиле. А то, что они черно-белые, придает еще больше шарма и эстетического удовольствия. Не удивительно, что от съемки в восторге не только мы, но и подписчики модели. Об этом свидетельствуют не только множество лайков под публикацией, но и комментариев. Традиционно оставим лучшие из них:

"Чрезвычайно волшебная";

"Настоящая кошечка";

"Твоя красота не знает границ";

"Абсолютно потрясающая";

"Морская королева";

"От тебя невозможно оторвать взор";

"Роскошный ангел";

"Женщина из моих самых заветных мечтаний";

"Не женщина, а настоящее искусство";

"Я влюблен в твой сексуальный образ".



Горячие фото Кэндис Сванепул взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сванепул



Горячие фото Кэндис Сванепул взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сванепул



Горячие фото Кэндис Сванепул взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сванепул



Горячие фото Кэндис Сванепул взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сванепул

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