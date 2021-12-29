Цього разу красуня опублікувала в мережі серію спокусливих світлин. На них Алессія Спаґнуло позує в еротичній спідній білизні. А зроблені кадри, що і логічно, на ліжку.

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Фотографії володарки титулу Міс Італія надзвичайно сподобалися не лише нам, а й підписникам красуні. Про це свідчать безліч лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Вау, сексуальна та чарівна";

"Ти – моя найзаповітніша мрія";

"Яка ж ти красива, і яке красиве твоє тіло";

"Надзвичайна красуня";

"Твоя краса не знає меж";

"Найчарівніша жінка на Землі";

"Фантастична жінка";

"Ти заворожуєш кожного, хто побачить твої фотографії";

"Чарівна принцеса";

"Я закоханий у тебе".



Гарячі фото Алессії Спаґнуло розбурхали мережу / Фото з інстаграму Спаґнуло



Гарячі фото Алессії Спаґнуло розбурхали мережу / Фото з інстаграму Спаґнуло

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Алессія Спаґнуло викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на володарку титулу Міс Італія. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона публікує у мережі.