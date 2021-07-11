На нових фотографіях Кессі Амато знялася у прозорій сукні. Вона не лише виграшно підкреслює спокусливі форми моделі, а й буквально позбавляє сну та спокою її підписників.

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"Їздили узбережжям", – написала вона під постом. Ех, ми б хотіли бути поруч з красунею, коли вона знімалася на фоні моря, але вже.

Тож єдине, що ми можемо зараз зробити, – поділитися з тобою коментарями, які їй залишили підписники. Їм шалено сподобався не лише еротичний образ моделі, а й її розкішні форми:

"Ці фотографії заворожують";

"Богиня з небес";

"Красива та приголомшлива";

"У тебе завжди надзвичайні світлини";

"Дуже мила та приваблива";

"Неймовірна красуня";

"Я люблю тебе, Кессі".

Гайда підписуватися на Кессі Амато. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від американської моделі?

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