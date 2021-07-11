На новых фотографиях Кэсси Амато снялась в прозрачном платье. Оно не только выигрышно подчеркивает соблазнительные формы модели, но и буквально лишает сна и покоя ее подписчиков.

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"Ездили побережьем", – написала она под постом. Эх, мы бы хотели быть рядом с красавицей, когда она снималась на фоне моря, но увы.

Поэтому единственное, что мы можем сейчас сделать, – поделиться с тобой комментариями, которые ей оставили подписчики. Им безумно понравился не только эротический образ модели, но и ее роскошные формы:

"Эти фотографии завораживают";

"Богиня с небес";

"Красивая и потрясающая";

"У тебя всегда чрезвычайные фотографии";

"Очень милая и привлекательная";

"Невероятная красавица";

"Я люблю тебя, Кэсси".

Айда подписываться на Кэсси Амато. На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от американской модели?