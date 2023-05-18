До нового відкриття Міжнародний астрономічний союз визнав 83 супутники Сатурна. Тепер планета стала першою в космосі, яка має на своїй орбіті понад 100 супутників. Отже, цей газовий гігант повертає собі титул "місячного короля" Сонячної системи, який раніше належав Юпітеру.

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Сатурн знову перший у космосі за кількістю супутників

Нові супутники відкрила команда під керівництвом Едварда Ештона з Інституту астрономії та астрофізики Academia Sinica за допомогою аналізу зміщень на знімках: місяці, які занадто слабкі, щоб їх можна було побачити на окремих зображеннях, можуть проявити себе на "складеному зображенні".

Проаналізовані дані зібрані між 2019 і 2021 роками Канадсько-Франко-Гавайським телескопом (CFHT) на вершині Маунакеа на Гавайських островах. Вони дозволили астрономам виявити супутники навколо Сатурна діаметром від 2,5 кілометра.



Мозаїка з 6 зображень Сатурна та супутника Титан, зроблених з апарату "Кассіні" / Фото NASA

Щоб перетворити ці об'єкти з "підозрюваних супутників" на "підтверджені супутники" Сатурна, астрономам довелося відстежувати їх протягом декількох років – щоб переконатися, що кожен із них дійсно обертається навколо газового гіганта. Так і підтвердили 63 об'єкти.

Зауваж: раніше Юпітер випередив Сатурн у боротьбі за "місячну корону" лише в лютому 2023 року, коли навколо найбільшої планети Сонячної системи виявили 12 нових супутників, в результаті чого загальна кількість відомих юпітерівських супутників зросла до 92.