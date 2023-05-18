До нового открытия Международный астрономический союз признал 83 спутника Сатурна. Теперь планета стала первой в космосе, имеющей на своей орбите более 100 спутников. Следовательно, этот газовый гигант возвращает себе титул "лунного короля" Солнечной системы, ранее принадлежавший Юпитеру.

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Сатурн снова первый в космосе по количеству спутников

Новые спутники открыла команда под руководством Эдварда Эштона из Института астрономии и астрофизики Academia Sinica с помощью анализа смещений на снимках: луны, слишком слабые, чтобы их можно было увидеть на отдельных изображениях, могут проявить себя на "сложенном изображении".

Проанализированные данные собраны между 2019 и 2021 годами Канадско-Франко-Гавайским телескопом (CFHT) на вершине Маунакеа на Гавайских островах. Они позволили астрономам обнаружить спутники вокруг Сатурна диаметром от 2,5 километра.



Мозаика из 6 изображений Сатурна и спутника Титан, сделанных аппаратом "Кассини" / Фото NASA

Чтобы превратить эти объекты из "подозреваемых спутников" в "подтвержденные спутники" Сатурна, астрономам пришлось отслеживать их в течение нескольких лет – чтобы убедиться, что каждый из них действительно вращается вокруг газового гиганта. Так и подтвердили 63 объекта.

Заметь: ранее Юпитер опередил Сатурн в борьбе за "лунную корону" лишь в феврале 2023 года, когда вокруг самой большой планеты Солнечной системы обнаружили 12 новых спутников, в результате чего общее число известных спутников Юпитера возросло до 92.