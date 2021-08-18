Один з наших улюблених блогерів Брауні нещодавно опублікував відео про свій екстремальний підхід до виклику Bring Sally Up Challenge. А ще він вирішив братися за челендж не самотужки, а покликав для цього своїх хоробрих друзів. Гайда дивитися, чи впораються вони з цією непростою задачею.

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У чому суть Bring Sally Up Challenge?

Фанати фітнесу, мабуть, знають сумнозвісне випробування Bring Sally Up Challenge. Тренування вперше стало вірусним у середині 2010-х років, а під час карантину повернулося з новою силою. Сам виклик, як правило, виконується під пісню Мобі "Flower" 2000 року, в якій звучить гімн, що йде корінням у рабство.

Учасники виклику підіймаються вгору, коли в пісні звучить слово "вгору" й опускаються вниз, коли чують слово "вниз".

Але справжня проблема виникає, коли пісня не інструктує тебе робити те ж саме, змушуючи утримувати форму у верхньому або нижньому положенні протягом декількох секунд. І якщо ти порушиш форму до того, як пісня закінчиться, ти провалюєш випробування.

Брауні створив свою версію пісні для власного варіанту відтискань. Кавер-версія триває 3 хвилини і 23 секунди, що на кілька секунд коротше версії Мобі. Але не переживай. Ця композиція добряче втомить наших героїв.

Мало того, що хлопці вирішують виконувати завдання щодня протягом 30 днів. Вони ще й клянуться виконати його стільки разів поспіль, скільки можливо на день, повторюючи пісню.

Глянь ролик, щоб дізнатися, як хлопці справляються з завданням, поставленим перед собою. Зробимо малесенький спойлер: учасники дійсно досягають серйозних успіхів упродовж усього випробування. Особливо вражають показники двох хлопців, котрі не тренуються професійно.

Дивися, як хлопці протягом 30 днів справлялися з божевільним викликом:

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А що там з результатами на витривалість? Що ж, двоє особливо сильних учасників, котрі спочатку зробили максимум 42 повторення в 1 день, до кінця 30-денки змогли виконувати до 108 відтискань. Ці результати однозначно варті зусиль.