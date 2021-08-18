Один из наших любимых блогеров Брауни недавно опубликовал видео о своем экстремальном подходе к вызову Bring Sally Up Challenge. А еще он решил браться за челлендж не самостоятельно, а позвал для этого своих храбрых друзей. Айда смотреть, справятся ли они с этой непростой задачей.

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В чем суть Bring Sally Up Challenge?

Фанаты фитнеса, наверное, знают печально известное испытание Bring Sally Up Challenge. Тренировка впервые стала вирусной в середине 2010-х годов, а во время карантина вернулась с новой силой. Сам вызов, как правило, выполняется под песню Моби "Flower" 2000 года, в которой звучит гимн, какой уходит корнями в рабство.

Участники вызова поднимаются вверх, когда в песне звучит слово "вверх" и опускаются вниз, когда слышат слово "вниз".

Но настоящая проблема возникает, когда песня не инструктирует тебя делать то же самое, заставляя удерживать форму в верхнем или нижнем положении в течение нескольких секунд. И если ты нарушишь форму до того, как песня закончится, ты проваливаешь испытание.

Брауни создал свою версию песни для собственного варианта отжиманий. Кавер-версия длится 3 минуты и 23 секунды, что на несколько секунд короче версии Моби. Но не переживай. Эта композиция хорошо утомит наших героев.

Мало того, что ребята решают выполнять задачи ежедневно в течение 30 дней. Они еще и клянутся исполнить ее столько раз подряд, сколько возможно в день, повторяя песню.

Посмотри ролик, чтобы узнать, как ребята справляются с задачей, поставленной перед собой. Сделаем маленький спойлер: участники действительно достигают серьезных успехов на протяжении всего испытания. Особенно поражают показатели двух парней, которые не тренируются профессионально.

Смотри, как ребята в течение 30 дней справлялись с сумасшедшим вызовом:

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