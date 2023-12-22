Прототип її нещодавно завершив етап пробної експлуатації на холодному континенті. Проєкту дали назву Антарктична астрономічна мережа астрономічних спостережень Тяньму.

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Китай розгортає потужну антарктичну астрономічну обсерваторію

Телескопічна мережа складатиметься зі 100 телескопів малого діаметра з великим полем зору в антарктичному регіоні. Кожен з апаратів покриватиме площу неба в 10 000 квадратних градусів.

За словами розробників з Шанхайської астрономічної обсерваторії (SHAO) при Китайській академії наук (CAS), ці оптичні телескопи здійснюватимуть безперервні спостереження упродовж полярної ночі щороку.

Прототип масиву доставили на китайську станцію Чжуншань під час 39 антарктичної наукової експедиції Китаю.

Два криголами вирушили в експедицію наприкінці жовтня 2022 і за 163 дні подолали понад 60 000 морських миль.



Китайська астрономічна обсерваторія TianMu в антарктичному регіоні / Ілюстрація SHAO при CAS

Починаючи з 20 лютого 2023 року, прототип робив безперебійні спостереження протягом 248 днів поспіль. За цей час він здобув великий обсяг даних під час антарктичної полярної ночі.

Що важливо, попередній аналіз показав, що фотометрична точність прототипу щодо зірок підтвердила доцільність конструкції – прототип є першим китайським обладнанням для астрономічних спостережень в Антарктиді, заснованим на технології дрейфуючого сканера з зарядовим зв'язком, що дозволяє телескопу відстежувати небесні об'єкти без рушійного механізму.