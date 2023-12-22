Прототип її нещодавно завершив етап пробної експлуатації на холодному континенті. Проєкту дали назву Антарктична астрономічна мережа астрономічних спостережень Тяньму.
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Китай розгортає потужну антарктичну астрономічну обсерваторію
Телескопічна мережа складатиметься зі 100 телескопів малого діаметра з великим полем зору в антарктичному регіоні. Кожен з апаратів покриватиме площу неба в 10 000 квадратних градусів.
За словами розробників з Шанхайської астрономічної обсерваторії (SHAO) при Китайській академії наук (CAS), ці оптичні телескопи здійснюватимуть безперервні спостереження упродовж полярної ночі щороку.
- Прототип масиву доставили на китайську станцію Чжуншань під час 39 антарктичної наукової експедиції Китаю.
- Два криголами вирушили в експедицію наприкінці жовтня 2022 і за 163 дні подолали понад 60 000 морських миль.
Китайська астрономічна обсерваторія TianMu в антарктичному регіоні / Ілюстрація SHAO при CAS
Починаючи з 20 лютого 2023 року, прототип робив безперебійні спостереження протягом 248 днів поспіль. За цей час він здобув великий обсяг даних під час антарктичної полярної ночі.