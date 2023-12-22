Прототип недавно завершил этап пробной эксплуатации на холодном континенте. Проекту дали название Антарктическая астрономическая сеть астрономических наблюдений Тяньму.

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Китай разворачивает мощную антарктическую астрономическую обсерваторию

Телескопическая сеть будет состоять из 100 телескопов малого диаметра с большим полем зрения в антарктическом регионе. Каждый из аппаратов будет покрывать площадь неба в 10 000 квадратных градусов.

По словам разработчиков из Шанхайской астрономической обсерватории (SHAO) при Китайской академии наук (CAS), эти оптические телескопы будут осуществлять непрерывные наблюдения в течение полярной ночи ежегодно.

Прототип массива был доставлен на китайскую станцию Чжуншань во время 39 антарктической научной экспедиции Китая.

Два ледокола отправились в экспедицию в конце октября 2022 года и за 163 дня преодолели более 60 000 морских миль.



Китайская астрономическая обсерватория TianMu в антарктическом регионе / Иллюстрация SHAO при CAS

Начиная с 20 февраля 2023 года, прототип производил бесперебойные наблюдения в течение 248 дней подряд. За это время он получил большой объем данных во время антарктической полярной ночи.

Что важно, предварительный анализ показал, что фотометрическая точность прототипа в работе по звездам подтвердила целесообразность конструкции – прототип является первым китайским оборудованием для астрономических наблюдений в Антарктиде, основанным на технологии дрейфующего сканера с зарядной связью, позволяющей телескопу отслеживать небесные объекты без движущегося механизма.