І вже зафіксували випромінювання від деяких із них. Ці загадкові об'єкти позначили як OBJECT A, B, C, D, E і F. За словами астронома-аматора Скотта Тіллі, об'єкт A, схоже, випромінює сигнали, що нагадують ті, які випромінювали об'єкти, випущені китайським космічним літаком під час попередніх місій.
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Багаторазовий космічний літак Китаю став трохи загадковішим
Тіллі в Х назвав ці об'єкти "таємничими помічниками". Деякі сигнали модулюються обмеженою кількістю даних. Інші, схожі на холості сигнали-заповнювачі без жодних даних, що їх супроводжують.
На відміну від викидів на початку місій китайських космічних літаків, ці викиди дуже переривчасті й не тривають довго. Щоб здобути ці дані, знадобилися дні спостережень, які відстежували проліт за прольотом за допомогою тарілчастих антен,
– пояснив Тіллі.
Супутникові трекери проаналізували сигнали та впевнені, що випромінювання йдуть або від самих об'єктів, або з чогось, розташованого безпосередньо біля них.
- Висновок ґрунтується на спостереженні за ними вздовж очікуваних траєкторій та на тому, що жодних інших відомих об'єктів не було в променях антен трекерів під час збору даних.
- А також на тому, що особлива модуляція цих сигналів є "унікальною і спостерігалася лише під час попередніх місій китайських космічних літаків, які використовували 2280 МГц".
При цьому спостерігачі уточнюють, що ця місія китайського космічного літака запущена на таку ж орбіту, як і дві попередні, але в робочому режимі вона демонструє іншу радіоповедінку".
Цікаво, до слова, що США також запускають багаторазовий роботизований космічний літак у цей час – планують на 28 грудня. І це навряд чи є збігом, враховуючи напружені взаємини країн та конкуренцію у космічній царині.