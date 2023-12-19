И уже зафиксировали излучение от некоторых из них. Эти загадочные объекты обозначили как OBJECT A, B, C, D, E и F. По словам астронома-любителя Скотта Тилли, некоторые объекты, похоже, излучают сигналы, напоминающие те, которые излучали объекты, выпущенные китайским космическим самолетом во время предыдущих миссий.

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Многоразовый космический самолет Китая стал несколько загадочнее

Тилли в Х назвал эти объекты "таинственными помощниками". Некоторые сигналы модулируются ограниченным количеством данных. Другие похожи на холостые сигналы-заполнители без каких-либо данных, что их сопровождают.

В отличие от выбросов в начале миссий китайских космических самолетов, эти выбросы очень прерывисты и не продолжаются долго. Чтобы получить эти данные, понадобились дни наблюдений, которые отслеживали пролет за пролетом с помощью тарелочных антенн.

– объяснил Тилли.

Спутниковые трекеры проанализировали сигналы и уверены, что излучения исходят либо от самих объектов, либо от чего-то, расположенного непосредственно возле них.

Вывод основан на наблюдении за ними вдоль ожидаемых траекторий и на том, что никаких других известных объектов не было в лучах антенн трекеров во время сбора данных.

А также на том, что особая модуляция этих сигналов "уникальна и наблюдалась лишь во время предыдущих миссий китайских космических самолетов, которые использовали 2280 МГц".

При этом наблюдатели уточняют, что эта миссия китайского космического самолета запущена на ту же орбиту, как и две предыдущие, но в рабочем режиме она демонстрирует другое радиоповедение".

Заметим: китайский космический самолет уже демонстрировал подобное раньше. Во время двух предыдущих миссий (в сентябре 2020 и августе 2022) наблюдатели заметили, что корабль выпустил на орбиту небольшой неизвестный объект. Предполагалось, что это могли быть сервисные модули, тестовые образцы для отработки вывода полезной нагрузки на орбиту или даже небольшие спутники для мониторинга космического самолета.

Интересно, к слову, что США также запускают многоразовый роботизированный космический самолет в настоящее время – планируется на 28 декабря. И это вряд ли является совпадением, учитывая напряженные отношения стран и конкуренцию в космической области.