И уже зафиксировали излучение от некоторых из них. Эти загадочные объекты обозначили как OBJECT A, B, C, D, E и F. По словам астронома-любителя Скотта Тилли, некоторые объекты, похоже, излучают сигналы, напоминающие те, которые излучали объекты, выпущенные китайским космическим самолетом во время предыдущих миссий.
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Многоразовый космический самолет Китая стал несколько загадочнее
Тилли в Х назвал эти объекты "таинственными помощниками". Некоторые сигналы модулируются ограниченным количеством данных. Другие похожи на холостые сигналы-заполнители без каких-либо данных, что их сопровождают.
В отличие от выбросов в начале миссий китайских космических самолетов, эти выбросы очень прерывисты и не продолжаются долго. Чтобы получить эти данные, понадобились дни наблюдений, которые отслеживали пролет за пролетом с помощью тарелочных антенн.
– объяснил Тилли.
Спутниковые трекеры проанализировали сигналы и уверены, что излучения исходят либо от самих объектов, либо от чего-то, расположенного непосредственно возле них.
- Вывод основан на наблюдении за ними вдоль ожидаемых траекторий и на том, что никаких других известных объектов не было в лучах антенн трекеров во время сбора данных.
- А также на том, что особая модуляция этих сигналов "уникальна и наблюдалась лишь во время предыдущих миссий китайских космических самолетов, которые использовали 2280 МГц".
При этом наблюдатели уточняют, что эта миссия китайского космического самолета запущена на ту же орбиту, как и две предыдущие, но в рабочем режиме она демонстрирует другое радиоповедение".
Интересно, к слову, что США также запускают многоразовый роботизированный космический самолет в настоящее время – планируется на 28 декабря. И это вряд ли является совпадением, учитывая напряженные отношения стран и конкуренцию в космической области.