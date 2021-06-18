Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection

Уже скоро фанати культури татуювань зможуть з головою зануритися у тату-фестиваль Tattoo Collection. Пройде захід з 25 по 27 червня на Арт-заводі "Платформа". Тема цьогорічного, 16-го заходу – боротьба добра та зла. Гостей фестивалю супроводжуватимуть чорний і білий ангел, а також для них працюватиме бар з коктейлями на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection.

На фестивалі Tattoo Collection відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з новими експериментальними техніками, побачити ескізи найкращих майстрів України, замовити ескіз, а також зробити татуювання. Ба більше: можна виграти татуювання. Майстри ж боротимуться у 10 номінаціях за кубок Golden Machine.

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На заході можна буде зануритися в культуру татуювань з головою / Фото Unsplash

Також на гостей фестивалю Tattoo Collection очікує:

шоу байкерів;

стенди з професійним обладнанням;

майстер-класи;

виступи діджеїв;

парад автомобілів у стилі Rat-Rod;

фудкорт з вуличною їжею;

коктейлі на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection;

The Inked Collection; намет з передбаченнями;

дитяча розважальна зона.

З усією програмою Tattoo Collection можна ознайомитися на сайті заходу.

За роки свого проведення Tattoo Collection встиг сформувати неформальне ком'юніті палких прихильників тату-культури, пірсингу, шрамування та просто нестандартного стилю життя. Усі вони зберуться на фестивалі, щоб зануритися в особливу атмосферу вільного від усіх упереджень заходу,

– наголошують організатори.

Зауважимо, що



Гості заходу також зможуть спробувати коктейлі на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection / Фото Nemiroff

Кошти, зібрані на тату-фестивалі, спрямують на благодійну мету. Їх віддадуть на навчання професії майстра-татуювальника декількох людей з багатодітних сімей.

Вартість квитків на захід стартує зі 160 гривень. Цьогоріч їх можна буде придбати не лише звичним чином, а й за допомогою NFT-токенів. Власники NFT-квитків не лише отримають вхід на фестиваль Tattoo Collection, але й цифровий актив, безплатні напої на барі й інші приємні сюрпризи.

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