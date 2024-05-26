Джонні Сміт – колишній ведучий програми Fifth Gear, який зараз веде на ютубі шоу The Late Brake Show. Він регулярно публікує огляди нових моделей, але й допомагає водіям знаходити класичні автомобілі, що зберігаються в гаражах і сараях.
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Vauxhall Astra GTE, що 20 років простояла в гаражі, повернеться на дорогу
Одна з таких знахідок – автомобіль мрії дядька жінки на ім'я Софія. Той працював різноробочим у Брікстоні та відкладав гроші, щоб врешті-решт придбати Vauxhall Astra GTE. Не їздив на ній багато, але так любив, що тримав у чистоті та доброму стані.
- Відкривши двері гаража і знявши кришку, Сміт побачив Astra у напрочуд непоганому вигляді, як для її віку, і з дуже незначною кількістю модифікацій.
- У салоні – спортивні сидіння Recaro, особливо доглянуті, без жодних розривів і дуже слабко вицвілі.
- А проте довелося підкачати шини, щоб безпечно виїхати з гаража. І тільки потім автолюбителі змогли перевірити, чи може ця машина завестися.
- Відкривши капот (вперше за 15 років), Джонні виявив, що кабелі, які живлять омивач лобового скла, були погризені мишами, проте більшість компонентів двигуна все ще скидалися на міцні.
В авто замінили старе паливо і мастило, під'єднали новий акумулятор і змастили деякі компоненти. Після цього вдалося увімкнути електрику і запустити двигун.
Ось Vauxhall Astra GTE, забута з 1980-х: дивися відео The Late Brake Show
Astra все ще потребує деяких робіт перед технічним обслуговуванням, але Софі вже заявила, що планує повернути її на дорогу. Джонні ж зазначив, що Astra GTE другого покоління, побудована між 1984 і 1991 роками, була дуже жорстким конкурентом Ford Escort XR3i.
Якщо ви дивитеся це, і цей автомобіль для вас нічого не означає, ви повинні розуміти, що у 80-х роках ви були або людиною Vauxhall, або людиною Ford. Вони були майже запеклими суперниками,
– пояснив він.
Сам Сміт був у таборі Vauxhall, як і більшість його друзів. Основними причинами цього були надійність і витривалість двигунів, які справді вражали.