Джонні Сміт – колишній ведучий програми Fifth Gear, який зараз веде на ютубі шоу The Late Brake Show. Він регулярно публікує огляди нових моделей, але й допомагає водіям знаходити класичні автомобілі, що зберігаються в гаражах і сараях.

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Vauxhall Astra GTE, що 20 років простояла в гаражі, повернеться на дорогу

Одна з таких знахідок – автомобіль мрії дядька жінки на ім'я Софія. Той працював різноробочим у Брікстоні та відкладав гроші, щоб врешті-решт придбати Vauxhall Astra GTE. Не їздив на ній багато, але так любив, що тримав у чистоті та доброму стані.

Відкривши двері гаража і знявши кришку, Сміт побачив Astra у напрочуд непоганому вигляді, як для її віку, і з дуже незначною кількістю модифікацій.

як для її віку, і з дуже незначною кількістю модифікацій. У салоні – спортивні сидіння Recaro, особливо доглянуті, без жодних розривів і дуже слабко вицвілі.

Recaro, особливо доглянуті, без жодних розривів і дуже слабко вицвілі. А проте довелося підкачати шини, щоб безпечно виїхати з гаража. І тільки потім автолюбителі змогли перевірити, чи може ця машина завестися.

щоб безпечно виїхати з гаража. І тільки потім автолюбителі змогли перевірити, чи може ця машина завестися. Відкривши капот (вперше за 15 років), Джонні виявив, що кабелі, які живлять омивач лобового скла, були погризені мишами, проте більшість компонентів двигуна все ще скидалися на міцні.

В авто замінили старе паливо і мастило, під'єднали новий акумулятор і змастили деякі компоненти. Після цього вдалося увімкнути електрику і запустити двигун.

Ось Vauxhall Astra GTE, забута з 1980-х: дивися відео The Late Brake Show

Astra все ще потребує деяких робіт перед технічним обслуговуванням, але Софі вже заявила, що планує повернути її на дорогу. Джонні ж зазначив, що Astra GTE другого покоління, побудована між 1984 і 1991 роками, була дуже жорстким конкурентом Ford Escort XR3i.

Якщо ви дивитеся це, і цей автомобіль для вас нічого не означає, ви повинні розуміти, що у 80-х роках ви були або людиною Vauxhall, або людиною Ford. Вони були майже запеклими суперниками,

– пояснив він.

Сам Сміт був у таборі Vauxhall, як і більшість його друзів. Основними причинами цього були надійність і витривалість двигунів, які справді вражали.