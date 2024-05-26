Джонни Смит – бывший ведущий программы Fifth Gear, который сейчас ведет на ютубе шоу The Late Brake Show. Он регулярно публикует обзоры новых моделей, но и помогает водителям находить классические автомобили, хранящиеся в гаражах и сараях.
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Vauxhall Astra GTE, что 20 лет простояла в гараже, вернется на дорогу
Одна из таких находок – автомобиль мечты дяди женщины по имени София. Тот работал разнорабочим в Брикстоне и откладывал деньги, чтобы в конце концов приобрести Vauxhall Astra GTE. Не ездил на ней много, но так любил, что держал в чистоте и хорошем состоянии.
- Открыв дверь гаража и сняв крышку, Смит увидел Astra в удивительно неплохом виде, как для ее возраста, и с очень незначительным количеством модификаций.
- В салоне – спортивные сиденья Recaro, особенно ухоженные, безо всяких разрывов и очень слабо выцветшие.
- Тем не менее пришлось подкачать шины, чтобы безопасно выехать из гаража. И только потом автолюбители смогли проверить, может ли эта машина завестись.
- Открыв капот (впервые за 15 лет), Джонни обнаружил, что кабели, которые питают омыватель лобового стекла, были погрызены мышами, однако большинство компонентов двигателя все еще выглядели крепкими.
В авто заменили старое топливо и масло, подсоединили новый аккумулятор и смазали некоторые компоненты. После этого удалось включить электричество и запустить двигатель.
Вот Vauxhall Astra GTE, забытая с 1980-х: смотри видео The Late Brake Show
Astra все еще нуждается в некоторых работах перед техническим обслуживанием, но Софи уже заявила, что планирует вернуть ее на дорогу. Джонни же отметил, что Astra GTE второго поколения, построенная между 1984 и 1991 годами, была очень жестким конкурентом Ford Escort XR3i.
Если вы смотрите это, и этот автомобиль для вас ничего не значит, вы должны понимать, что в 80-х годах вы были либо человеком Vauxhall, либо человеком Ford. Они были почти жесточайшими соперниками,
– объяснил он.
Сам Смит был в лагере Vauxhall, как и большинство его друзей. Основными причинами этого были надежность и выносливость двигателей, которые действительно впечатляли.