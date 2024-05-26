Джонни Смит – бывший ведущий программы Fifth Gear, который сейчас ведет на ютубе шоу The Late Brake Show. Он регулярно публикует обзоры новых моделей, но и помогает водителям находить классические автомобили, хранящиеся в гаражах и сараях.

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Vauxhall Astra GTE, что 20 лет простояла в гараже, вернется на дорогу

Одна из таких находок – автомобиль мечты дяди женщины по имени София. Тот работал разнорабочим в Брикстоне и откладывал деньги, чтобы в конце концов приобрести Vauxhall Astra GTE. Не ездил на ней много, но так любил, что держал в чистоте и хорошем состоянии.

Открыв дверь гаража и сняв крышку, Смит увидел Astra в удивительно неплохом виде, как для ее возраста, и с очень незначительным количеством модификаций.

как для ее возраста, и с очень незначительным количеством модификаций. В салоне – спортивные сиденья Recaro, особенно ухоженные, безо всяких разрывов и очень слабо выцветшие.

Recaro, особенно ухоженные, безо всяких разрывов и очень слабо выцветшие. Тем не менее пришлось подкачать шины, чтобы безопасно выехать из гаража. И только потом автолюбители смогли проверить, может ли эта машина завестись.

чтобы безопасно выехать из гаража. И только потом автолюбители смогли проверить, может ли эта машина завестись. Открыв капот (впервые за 15 лет), Джонни обнаружил, что кабели, которые питают омыватель лобового стекла, были погрызены мышами, однако большинство компонентов двигателя все еще выглядели крепкими.

В авто заменили старое топливо и масло, подсоединили новый аккумулятор и смазали некоторые компоненты. После этого удалось включить электричество и запустить двигатель.

Вот Vauxhall Astra GTE, забытая с 1980-х: смотри видео The Late Brake Show

Astra все еще нуждается в некоторых работах перед техническим обслуживанием, но Софи уже заявила, что планирует вернуть ее на дорогу. Джонни же отметил, что Astra GTE второго поколения, построенная между 1984 и 1991 годами, была очень жестким конкурентом Ford Escort XR3i.

Если вы смотрите это, и этот автомобиль для вас ничего не значит, вы должны понимать, что в 80-х годах вы были либо человеком Vauxhall, либо человеком Ford. Они были почти жесточайшими соперниками,

– объяснил он.

Сам Смит был в лагере Vauxhall, как и большинство его друзей. Основными причинами этого были надежность и выносливость двигателей, которые действительно впечатляли.