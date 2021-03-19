Ключі на бляшанках і дірки в замках: 5 корисних функцій повсякденних речей, про які ми забули
Є речі, якими ми користуємося все життя й мало не щодня, та далеко не все про них знаємо. І навіть не здогадуємося, що в деяких їх деталях закладені дуже корисні функції.
Джерело:24 канал
А може й здогадуємося, може й знаємо. Просто забули. От нагадаємо сьогодні про них на Men 24.
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Корисні цікавинки у повсякденних речей – 1
Отвір у корпусі ручки
У всіх ручках є отвори у корпусі. Отвір потрібен, щоб ручка не переставала писати. Він врівноважує тиск всередині з тиском зовні. Якщо робити ручку повністю повітронепроникною, тиск в ній згодом впаде і чорнило "замерзне".
Ключ від бляшанки
У ключа на бляшанці насправді щонайменше два призначення. Перше – очевидне: відкривати банку. А от і друге – тримати трубочку. Для цього розвертаєш ключ на 180 градусів і вставляєш соломинку в отвір.
В отвір на ключі можна вставити соломинку / Фото pinterest
Дірочка у навісному замку
Вона теж дуже потрібна: такі дірочки допомагають виводити вологу, щоб замок не іржавів і не замерзав взимку. А ще через ті отвори зручно змащувати механізм мастилом.
Крізь дірку у замку дуже зручно змащувати мастилом механізм / Фото pinterest
Гудзик на комірці сорочки
У багатьох сорочках гудзик ззаду комірця виконує тільки декоративну функцію. Але раніше він був потрібен для фіксації краватки – щоб та не вилазила з-під коміра.
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Синя частина гумки
Є такий стереотип, що синя частина гумки потрібна для стирання написаного ручкою. Але ні – насправді тільки для того, щоб стирати написане олівцем на щільному папері.
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