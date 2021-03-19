Ключи на жестянках и дыры в замках: 5 полезных, но забытых функций повседневных вещей
Есть вещи, которыми мы пользуемся всю жизнь и почти каждый день, но далеко не все о них знаем. И даже не догадываемся, что в некоторых их деталях заложены очень полезные функции.
Источник:24 канал
А может и догадываемся, может и знаем. Просто забыли. Вот напомним сегодня о них на Men 24.
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Полезные интересности повседневных вещей – 1
Отверстие в корпусе ручки
Во всех ручках имеются отверстия в корпусе. Отверстие нужно, чтобы ручка не переставала писать. Оно уравновешивает давление внутри с давлением снаружи. Если делать ручку полностью воздухонепроницаемой, давление в ней со временем упадет и чернила "замерзнут".
Ключ от жестянки
У ключа на жестянке на самом деле минимум два назначения. Первое – очевидное: открывать банку. А вот и второе – держать трубочку. Для этого разворачиваешь ключ на 180 градусов и вставляешь соломинку в отверстие.
В отверстие на ключе можно вставить соломинку / Фото pinterest
Дырочка в навесном замке
Она тоже очень нужна: такие дырочки помогают выводить влагу, чтобы замок не ржавел и не замерзал зимой. А через те отверстия удобно смазывать механизм.
Сквозь дыру в замке очень удобно смазывать механизм / Фото pinterest
Пуговица на воротничке рубашки
Во многих рубашках пуговица сзади воротника выполняет лишь декоративную функцию. Но прежде она была нужна для фиксации галстука – чтобы тот не вылезал из-под воротника.
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Синяя часть резинки
Есть такой стереотип, что синяя часть резинки нужна для стирания написанного ручкой. Но нет – на самом деле только для того, чтобы стирать написанное карандашом на плотной бумаге.
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