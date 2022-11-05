А дехто – піднявся на вершину слави, винайшов метод порятунку життя, переміг цілу армію, але збився зі шляху і впав на самісіньке дно. Розкажемо на Men 24 усього 5 таких історій – про героїв, які прожили достатньо довго, щоб стати лиходіями.

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Цікаво знати: незвичні історії про героїв, які стали лиходіями

Генрі Геймліх

Генрі був американським хірургом і дослідником, якому приписують винахід методу порятунку людей від задухи (якщо в горло людини потрапив чужорідний предмет) – "прийому Геймліха". Тому можна впевнено сказати, що Генрі безпосередньо відповідальний за порятунок тисяч (якщо не мільйонів) життів у всьому світі.

А проте – він же доводив, що його прийом слід застосовувати за допомоги потопаючим (насправді не слід), і це мало моторошні наслідки.

А ще Геймліх виступав за терапію ВІЛ ліками проти малярії. Зрештою, репутацію чоловік здобув не рятівника, а радше кривдника.

Філіпп Петен

Анрі Філіпп Беноні Омер Петен – у світовій культурі відомий як "маршал Петен". Цей француз досяг посади маршала під час Першої світової. Серед жахів війни йому приписували заслугу в тому, що він зупинив німців під Верденом, за що отримав прізвисько "Лев Вердена".

Герой війни для французької армії, улюбленець народу, Петен перетворився на лиходія швидше, ніж міг підняти руку в нацистському вітанні. Саме він став главою держави після вторгнення орди Гітлера у 1940.

Прагнучи знову зробити Францію великою, він співпрацював із нацистським режимом і вживав репресивних заходів проти єврейського населення. Згодом його засудили до смертної кари, яку, втім, замінили довічним ув'язненням.



Петен – яскравий приклад, коли від героя до лиходія один крок / Фото wikidata

Лайнус Полінг

Лайнус Полінг отримав Нобелівську премію двічі (з хімії та миру) та опублікував понад тисячу наукових статей і книг. Він впевнено крокував до того, щоб стати одним із найшанованіших науковців свого покоління.

Але його одержимість у вивченні вітаміну С і його "неймовірного" позитивного впливу на організм спаплюжили все. Полінг заявив, що може вітаміном вилікувати рак, а логічну у такій ситуації критику медичної спільноти зустрів у штики – і кинувся доводити, що правда на його боці.

У підсумку виявилося, що він насправді помилявся. Але створений Полінгом ефект хвилі вже було не зупинити, й наслідки цього можна спостерігати навіть сьогодні – серед тих, хто шукає ліки між БАДів і не вірить у дію вакцин.

Фріц Габер

Якби Фріц Хабер був супергероєм, його б називали Людина-медаль, у якої завжди є дві сторони. Габер був винятковим хіміком, одним із найвідоміших, і одним із винахідників процесу Габера – Боша (вкрай важливий метод масштабного синтезу добрив і вибухових речовин). Ця робота також принесла йому Нобелівську премію.

Однак саме в тому, що Фріц був одним із найкращих у цій справі, власне, і полягала проблема. Коли німці почали Першу світову, Габер приєднався до армії та став капітаном і керівником відділу хімії у військовому міністерстві.

Саме він розробив першу хімічну зброю, фактично започаткувавши еру хімічної війни, яка донині є трагічною та жахливою без кінця і краю у перспективі.



А це фото людини, яка винайшла героїн – із дуже благими намірами / Фото wikidata

Чарльз Ромлі Алдер Райт

Чарльз Райт був першим засновником Королівського інституту хімії Великої Британії. Мешкаючи у Лондоні, Райт почав експериментувати з морфіном, поєднуючи його з різними кислотами. Він був хорошим хлопцем та у такий спосіб сподівався знайти альтернативу лікам, щоб ті не викликали звикання.