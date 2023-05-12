Почнімо з твердження психологів. Вони кажуть, що дружити з колишніми – не найкраща ідея. Адже це може створити хибне відчуття того, що стосунки не завершилися. А отже, може наробити лиха у твоїх нинішніх. З іншого боку, дружба з колишніми – свідчення емоційної зрілості. Коли коло замкнулося і кожен може рухатися далі.

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Хай там як, твоя кохана може і має право спілкуватися з колишнім. Головне, щоб ця комунікація їй не нашкодила. Ти ж, своєю чергою, повинен на це реагувати спокійніше. Без ревнощів, сварок, зайвих підозр. Натомість ти повинен проявляти емпатію, спокій і довіру. Це значно краще вплине на ваші стосунки. Що ж робити, коли дівчина дружить з колишнім?

1. Не панікуй і не ревнуй

Не варто реагувати ревнощами, гнівом чи звинуваченнями лише тому, що твоя кохана підтримує дружбу з колишнім. Тобі слід зробити крок назад, спробувати зрозуміти, звідки береться твоя невпевненість чи занепокоєння.

Експерти рекомендують не переосмислювати ситуацію, не обговоривши її спочатку. Так, більшість людей схильні до перебільшення, вигадування історій або обдумування найгірших сценаріїв. І це може негативно вплинути на стосунки.

2. Простягни руку та запитай

Ще один важливий крок полягає в тому, щоб почати розмову. Підійди до своєї коханої та постав питання, які допоможуть тобі зрозуміти, як склалася ситуація з колишнім, що вона отримує від дружби та що шукає в ній. Можливо, їй чогось не вистачає у нинішніх стосунках з тобою, і це нормально.

Але ці питання не повинні мати звинувачувальний або гнівний тон. Ідея полягає в тому, щоб твоя партнерка знала, що вона може вільно говорити про те, що відбувається. Що її не засуджуватимуть і не критикуватимуть тільки тому, що вона говорить те, що не хоче почути партнер.



Спробуй поговорити з нею про стосунки з колишнім / Фото lookstudio

3. Ділися сумнівами та занепокоєнням

Після того, як ти поставив питання і вислухав відповідь партнерки, найкраще представити свою точку зору. Розкажи, що тебе турбує у дружбі, що змушує почуватися невпевнено або наповнює тебе сумнівами.

Розмови не повинні бути односторонніми, і ти повинен не лише слухати, але й озвучувати те, що в тебе на думці. Щоб твоя партнерка знала, що ти відчуваєш, і мала можливість відреагувати на це, перш ніж ситуація загостриться або перетвориться на проблему.

4. Встановіть кордони разом

Розмова сама по собі – не рішення. Тобі також потрібно мати план і пропозицію, щоб і ти, і твоя партнерка відчували себе комфортно та безпечно, і щоб ніхто не постраждав.

Після того, як ви поговорите про це, важливо, щоб ви встановили межі. Слід визначити роль колишнього у вашому житті, про те, що дозволено, а що – ні. Наприклад, чи варто йти на день народження колишнього або разом у кіно. Це дозволить уникнути ситуацій, які можуть стати тригером для серйозних конфліктів між вами.



Необхідно встановити межі для спілкування з колишнім / Фото cookie_studio

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Не варто перетворювати дружбу з колишнім на драму. Водночас слід це питання обговорити, щоб ні в кого не було непотрібного емоційного багажу. Головне у цьому випадку, щоб ця дружба не мала негативних наслідків для вашої пари. Решта – дурниці.