Men 24 разом з Nemiroff розповість тобі про коктейлі, на які бартендерів надихнули голлівудські зірки. Спробуй приготувати їх, щоб класно та весело провести час у компанії друзів.

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Коктейль Чарлі Чаплін

За однією з версій, цей коктейль придумали у барі фешенебельного готелю Волдорф-Асторія, що у Нью-Йорку. Це був перший напій, який назвали на честь кінозірки. І створили його ще до того, коли у США запровадили "сухий закон" у 1920 році. Тоді Чаплін був на хвилі популярності.



Варіант подачі коктейлю, присвяченого Чапліну / Фото alushlifemanual

Вважається, що терновий англійський джин став компонентом цього коктейлю не випадково. Таким чином бартендер вирішив вшанувати батьківщину актора, котрий з Великої Британії.

Інгредієнти:

Терновий джин Hayman's – 30 мілілітрів;

Абрикосовий бренді – 30 мілілітрів;

Свіжий сік лайма – 40 мілілітрів.

Коктейль Мерилін Монро

Цей коктейль також надзвичайно символічний. І його, подейкують, вперше приготували у тому ж готелі для богеми. А на його появу на світ вплинув вихід картини "Сверблячка семи років", у якому головну роль зіграла Мерилін Монро. Так, у ньому можна побачити ту саму сцену, де її сукня здіймається вгору. Момент, який запам'ятався усьому світу.



Спосіб подачі коктейлю, присвяченого Монро / Фото Wday

Цей коктейль – гра символів. У ньому яблучний бренді не просто так. Цей міцний алкоголь додали з відсиланням на Велике Яблуко. Так у народі називають Нью-Йорк. А шампанське стало складовою через легкість Мерилін, та й її сукні, яка стала одним з символів епохи.

Інгредієнти:

Яблучний бренді – 30 мілілітрів;

Шампанське – 120 мілілітрів.

Коктейль Анджеліна Джолі

В активі Анджеліни Джолі десятки ролей. Її пам'ятають у безлічі образів, в які вона органічно вживалася. Але, мабуть, одним з найяскравіших була Лара Крофт з фільму "Розкрадачка гробниць". Яскравій ролі – яскравий коктейль. Так і з'явився напій, присвячений як самій актрисі, так і персонажу, якого вона зіграла в кіно.



Спосіб подачі коктейлю, присвяченого Джолі / Фото wearlollipop

Інгредієнти:

Ром – 30 мілілітрів;

Горілка – 30 мілілітрів;

Ананасовий сік – 30 мілілітрів.

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А який з коктейлів тобі відгукнувся найбільше. Міцний і з характером "Чарлі Чаплін"? Легкий "Мерлін Монро"? Чи яскравий "Анджеліна Джолі"? Який би ти не обрав, рекомендуємо спробувати приготувати його самостійно. Для цього потрібно просто змішати інгредієнти – і готово. Гарантуємо, тобі сподобається!