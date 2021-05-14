Лосось гравлакс з картопляним мусом і коктейль Nemiroff Mule: варіанти фудпейрингу

14 травня 2021 , 17:12
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт лосося гравлакс з картопляним мусом, а також алкогольного коктейлю Nemiroff Mule.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff De Luxe.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати лосось гравлакс з картопляним мусом, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff Mule від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що у рецепті горілка вкупі з буряком, кропом і апельсином дають смак, який нагадує коктейль Moscow Mule. Класичне ж поєднання риби та горілки він вирішив завуалювати за допомогою спеціального маринаду для лосося. Це надтонка грань, де можна як програти, так і досягнути ідеального смаку. Майстер своєї справи переконаний, що йому таки вдалося добитися неймовірного смаку!

Лосось гравлакс з картопляним мусом


У цій страві відмінно поєднується риба та горілка Nemiroff / Фото Nemiroff

Інгредієнти на 4 порції:

  • Лосось – 500 грамів (філейна частина зі шкірою)
  • Кріп – 30 грамів (поділити на суцвіття)
  • Картопля – 300 грамів
  • Цибуля – 100 грамів
  • Молоко – 300 мілілітрів
  • Вершки 30% – 150 мілілітрів
  • Курячий або овочевий бульйон – 100 мілілітрів
  • Рослинна олія – 50 мілілітрів
  • Горілка Nemiroff De Luxe
  • Оцет або лимонний сік – півтори ложки
  • Зелена олія – кілька крапель
  • Сіль та перець на смак

Приготування лосося гравлакс:

Маринад для лосося

  1. Збери усі інгредієнти разом: сіль, цукор, кріп, нарізаний грубо, буряк, перетертий на дрібній терці, а також додай горілку Nemiroff De Luxe.
  2. Виклади частину маринаду на тарілку, лосось шкірою вниз на маринад, і зверху залий маринадом разом з м'якоттю.
  3. Через 12 годин риба виділить сік, який потрібно прибрати та перевернути лосось шкірою вгору.
  4. Через 24 години дістань рибу з маринаду, видали серветкою весь маринад з неї.

Сироватка

Розігрій духовку до 60°C. Додай на кожні 100 мілілітрів молока столову ложку оцту або соку лимона. Молоко перемішай ложкою. Коли білок згорнеться й відділиться сироватка, необхідно дати їй охолонути й процідити через марлю. Сироватка повинна вийти прозорою.

Картопляний мус

  1. Нарізаємо чищену картоплю тонкими дольками, а також цибулю соломкою.
  2. Смажимо до напівготовності картоплю на рослинній олії, а також додаємо цибулю, сіль та перець на смак. Картопля з цибулею повинні отримати золотистий колір.
  3. Заливаємо усе це молоком, вершками та бульйоном, перебиваємо за допомогою блендера до однорідної маси. Заряджаємо у сифон (заправити 2-ма балонами).


Nemiroff De Luxe використовують не лише для коктейлю, а й для маринаду / Фото Nemiroff

Збираємо страву:

  1. Лосось діли порціями по 100 грамів й відправляй у вакуумний пакет. Готуй у су-віді при температурі 65°C протягом 6 хвилин.
  2. Після приготування діставай рибу з пакета та викладай у глибоку тарілку.
  3. Через сифон витисни картопляний мус (50 грамів), а також налий 20 грамів сироватки.
  4. Додай кілька крапель зеленої олії та прикрась суцвіттями кропу.

Подавати лосось гравлакс з картопляним мусом ми рекомендуємо з коктейлем Nemiroff Mule від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. За її словами, Nemiroff Mule – творча варіація відомого класичного коктейлю Moscow Mule, яким у 50-х роках минулого століття починали вечір в Америці.

Прекрасне доповнення до лосося – ожина. Тож вона обіграла це поєднання на основі класичної та строгої горілки Nemiroff De Luxe з тонкими нюансами базилікового кордіала, легким шафрановим ароматом італійського трав'яного лікеру та ніжного імбирного елю.

Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Mule

Інгредієнти:

  • Nemiroff De Luxe – 45 мілілітрів
  • Cartron Mure Liquer – 10 мілілітрів
  • Strega – 10 мілілітрів
  • Basil Cordial – 10 мілілітрів
  • Ginger Ale – 100 мілілітрів


Подавай коктейль Nemiroff Mule з лососем гравлакс / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю Nemiroff Mule:

  1. Налий в охолоджений стакан преміальну горілку Nemiroff De Luxe.
  2. Додай до неї імбирний ель, Mure liquer, Strega, Basil Cordial.
  3. Перемішай усе барною ложкою.
  4. Прикрась напій листочками базиліка.

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Смакуй Nemiroff Mule та лосось гравлакс з картопляним мусом у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.

Автор: Назарій Лазур