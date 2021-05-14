Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff De Luxe.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить лосось гравлакс с картофельным муссом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Mule от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что в рецепте водка вместе со свеклой, укропом и апельсином дают вкус, напоминающий коктейль Moscow Mule. Классическое же сочетание рыбы и водки он решил завуалировать с помощью специального маринада для лосося. Это сверхтонкая грань, где можно как проиграть, так и достичь идеального вкуса. Мастер своего дела убежден, что ему удалось добиться невероятного вкуса!
Лосось гравлакс с картофельным муссом
В этом блюде отлично сочетается рыба и водка Nemiroff / Фото Nemiroff
Ингредиенты на 4 порции:
- Лосось – 500 граммов (филейная часть с кожей)
- Укроп – 30 граммов (разделить на соцветия)
- Картофель – 300 граммов
- Лук – 100 граммов
- Молоко – 300 миллилитров
- Сливки 30% – 150 миллилитров
- Куриный или овощной бульон – 100 миллилитров
- Растительное масло – 50 миллилитров
- Водка Nemiroff De Luxe
- Уксус или лимонный сок – полторы ложки
- Зеленое масло – несколько капель
- Соль и перец по вкусу
Приготовление лосося гравлакс:
Маринад для лосося
- Собери все ингредиенты вместе: соль, сахар, укроп, нарезанный грубо, свеклу, перетертую на мелкой терке, а также добавь водку Nemiroff De Luxe.
- Выложи часть маринада на тарелку, лосось кожей вниз на маринад, и сверху залей маринадом вместе с мякотью.
- Через 12 часов рыба выделит сок, который нужно убрать и перевернуть лосось кожей вверх.
- Через 24 часа достань рыбу из маринада, выдали салфеткой весь маринад из нее.
Сыворотка
Разогрейте духовку до 60 °C. Добавь на каждые 100 миллилитров молока столовую ложку уксуса или сока лимона. Молоко перемешай ложкой. Когда белок свернется и отделится сыворотка, необходимо дать ей остыть и процедить через марлю. Сыворотка должна выйти прозрачной.
Картофельный мусс
- Нарезаем чищеный картофель тонкими дольками, а также лук соломкой.
- Жарим до полуготовности картофель на растительном масле, а также добавляем лук, соль и перец по вкусу. Картофель с луком должны получить золотистый цвет.
- Заливаем все это молоком, сливками и бульоном, перебиваем с помощью блендера до однородной массы. Заряжаем в сифон (заправить 2-мя баллонами).
Nemiroff De Luxe используют не только для коктейля, но и для маринада / Фото Nemiroff
Собираем блюдо:
- Лосось дели порциями по 100 граммов и отправляй в вакуумный пакет. Готовь в су-виде при температуре 65 °C в течение 6 минут.
- После приготовления доставай рыбу из пакета и выкладывай в глубокую тарелку.
- Через сифон выдави картофельный мусс (50 граммов), а также налей 20 граммов сыворотки.
- Добавь несколько капель зеленой масла и укрась соцветиями укропа.
Подавать лосось гравлакс с картофельным муссом мы рекомендуем с коктейлем Nemiroff Mule от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, Nemiroff Mule – творческая вариация известного классического коктейля Moscow Mule, которым в 50-х годах прошлого века начинали вечер в Америке.
Прекрасное дополнение к лососю – ежевика. Поэтому она обыграла это сочетание на основе классической и строгой водки Nemiroff De Luxe с тонкими нюансами базиликового кордиала, легким шафрановым ароматом итальянского травяного ликера и нежного имбирного эля.
Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Mule
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 45 миллилитров
- Cartron Mure Liquer – 10 миллилитров
- Strega – 10 миллилитров
- Basil Cordial – 10 миллилитров
- Ginger Ale – 100 миллилитров
Подавай коктейль Nemiroff Mule с лососем гравлакс / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля Nemiroff Mule:
- Налей в охлажденный стакан премиальную водку Nemiroff De Luxe.
- Добавь к ней имбирный эль, Mure liquer, Strega, Basil Cordial.
- Перемешай все барной ложкой.
- Укрась напиток листочками базилика.
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Наслаждайся Nemiroff Mule и лососем гравлакс с картофельным муссом в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейрингу вместе с Nemiroff.