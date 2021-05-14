Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff De Luxe.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить лосось гравлакс с картофельным муссом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Mule от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

АИК Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что в рецепте водка вместе со свеклой, укропом и апельсином дают вкус, напоминающий коктейль Moscow Mule. Классическое же сочетание рыбы и водки он решил завуалировать с помощью специального маринада для лосося. Это сверхтонкая грань, где можно как проиграть, так и достичь идеального вкуса. Мастер своего дела убежден, что ему удалось добиться невероятного вкуса!

Лосось гравлакс с картофельным муссом



В этом блюде отлично сочетается рыба и водка Nemiroff / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 4 порции:

Лосось – 500 граммов (филейная часть с кожей)

Укроп – 30 граммов (разделить на соцветия)

Картофель – 300 граммов

Лук – 100 граммов

Молоко – 300 миллилитров

Сливки 30% – 150 миллилитров

Куриный или овощной бульон – 100 миллилитров

Растительное масло – 50 миллилитров

Водка Nemiroff De Luxe

Уксус или лимонный сок – полторы ложки

Зеленое масло – несколько капель

Соль и перец по вкусу

Приготовление лосося гравлакс:

Маринад для лосося

Собери все ингредиенты вместе: соль, сахар, укроп, нарезанный грубо, свеклу, перетертую на мелкой терке, а также добавь водку Nemiroff De Luxe. Выложи часть маринада на тарелку, лосось кожей вниз на маринад, и сверху залей маринадом вместе с мякотью. Через 12 часов рыба выделит сок, который нужно убрать и перевернуть лосось кожей вверх. Через 24 часа достань рыбу из маринада, выдали салфеткой весь маринад из нее.

Сыворотка

Разогрейте духовку до 60 °C. Добавь на каждые 100 миллилитров молока столовую ложку уксуса или сока лимона. Молоко перемешай ложкой. Когда белок свернется и отделится сыворотка, необходимо дать ей остыть и процедить через марлю. Сыворотка должна выйти прозрачной.

Картофельный мусс

Нарезаем чищеный картофель тонкими дольками, а также лук соломкой. Жарим до полуготовности картофель на растительном масле, а также добавляем лук, соль и перец по вкусу. Картофель с луком должны получить золотистый цвет. Заливаем все это молоком, сливками и бульоном, перебиваем с помощью блендера до однородной массы. Заряжаем в сифон (заправить 2-мя баллонами).



Nemiroff De Luxe используют не только для коктейля, но и для маринада / Фото Nemiroff

Собираем блюдо:

Лосось дели порциями по 100 граммов и отправляй в вакуумный пакет. Готовь в су-виде при температуре 65 °C в течение 6 минут. После приготовления доставай рыбу из пакета и выкладывай в глубокую тарелку. Через сифон выдави картофельный мусс (50 граммов), а также налей 20 граммов сыворотки. Добавь несколько капель зеленой масла и укрась соцветиями укропа.

Подавать лосось гравлакс с картофельным муссом мы рекомендуем с коктейлем Nemiroff Mule от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, Nemiroff Mule – творческая вариация известного классического коктейля Moscow Mule, которым в 50-х годах прошлого века начинали вечер в Америке.

Прекрасное дополнение к лососю – ежевика. Поэтому она обыграла это сочетание на основе классической и строгой водки Nemiroff De Luxe с тонкими нюансами базиликового кордиала, легким шафрановым ароматом итальянского травяного ликера и нежного имбирного эля.

Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Mule

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 45 миллилитров

Cartron Mure Liquer – 10 миллилитров

Strega – 10 миллилитров

Basil Cordial – 10 миллилитров

Ginger Ale – 100 миллилитров



Подавай коктейль Nemiroff Mule с лососем гравлакс / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Nemiroff Mule:

Налей в охлажденный стакан премиальную водку Nemiroff De Luxe. Добавь к ней имбирный эль, Mure liquer, Strega, Basil Cordial. Перемешай все барной ложкой. Укрась напиток листочками базилика.

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