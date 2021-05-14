Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff De Luxe.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить лосось гравлакс с картофельным муссом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff Mule от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что в рецепте водка вместе со свеклой, укропом и апельсином дают вкус, напоминающий коктейль Moscow Mule. Классическое же сочетание рыбы и водки он решил завуалировать с помощью специального маринада для лосося. Это сверхтонкая грань, где можно как проиграть, так и достичь идеального вкуса. Мастер своего дела убежден, что ему удалось добиться невероятного вкуса!

Лосось гравлакс с картофельным муссом


В этом блюде отлично сочетается рыба и водка Nemiroff / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 4 порции:

  • Лосось – 500 граммов (филейная часть с кожей)
  • Укроп – 30 граммов (разделить на соцветия)
  • Картофель – 300 граммов
  • Лук – 100 граммов
  • Молоко – 300 миллилитров
  • Сливки 30% – 150 миллилитров
  • Куриный или овощной бульон – 100 миллилитров
  • Растительное масло – 50 миллилитров
  • Водка Nemiroff De Luxe
  • Уксус или лимонный сок – полторы ложки
  • Зеленое масло – несколько капель
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление лосося гравлакс:

Маринад для лосося

  1. Собери все ингредиенты вместе: соль, сахар, укроп, нарезанный грубо, свеклу, перетертую на мелкой терке, а также добавь водку Nemiroff De Luxe.
  2. Выложи часть маринада на тарелку, лосось кожей вниз на маринад, и сверху залей маринадом вместе с мякотью.
  3. Через 12 часов рыба выделит сок, который нужно убрать и перевернуть лосось кожей вверх.
  4. Через 24 часа достань рыбу из маринада, выдали салфеткой весь маринад из нее.

Сыворотка

Разогрейте духовку до 60 °C. Добавь на каждые 100 миллилитров молока столовую ложку уксуса или сока лимона. Молоко перемешай ложкой. Когда белок свернется и отделится сыворотка, необходимо дать ей остыть и процедить через марлю. Сыворотка должна выйти прозрачной.

Картофельный мусс

  1. Нарезаем чищеный картофель тонкими дольками, а также лук соломкой.
  2. Жарим до полуготовности картофель на растительном масле, а также добавляем лук, соль и перец по вкусу. Картофель с луком должны получить золотистый цвет.
  3. Заливаем все это молоком, сливками и бульоном, перебиваем с помощью блендера до однородной массы. Заряжаем в сифон (заправить 2-мя баллонами).


Nemiroff De Luxe используют не только для коктейля, но и для маринада / Фото Nemiroff

Собираем блюдо:

  1. Лосось дели порциями по 100 граммов и отправляй в вакуумный пакет. Готовь в су-виде при температуре 65 °C в течение 6 минут.
  2. После приготовления доставай рыбу из пакета и выкладывай в глубокую тарелку.
  3. Через сифон выдави картофельный мусс (50 граммов), а также налей 20 граммов сыворотки.
  4. Добавь несколько капель зеленой масла и укрась соцветиями укропа.

Подавать лосось гравлакс с картофельным муссом мы рекомендуем с коктейлем Nemiroff Mule от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. По ее словам, Nemiroff Mule – творческая вариация известного классического коктейля Moscow Mule, которым в 50-х годах прошлого века начинали вечер в Америке.

Прекрасное дополнение к лососю – ежевика. Поэтому она обыграла это сочетание на основе классической и строгой водки Nemiroff De Luxe с тонкими нюансами базиликового кордиала, легким шафрановым ароматом итальянского травяного ликера и нежного имбирного эля.

Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Mule

Ингредиенты:

  • Nemiroff De Luxe – 45 миллилитров
  • Cartron Mure Liquer – 10 миллилитров
  • Strega – 10 миллилитров
  • Basil Cordial – 10 миллилитров
  • Ginger Ale – 100 миллилитров


Подавай коктейль Nemiroff Mule с лососем гравлакс / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Nemiroff Mule:

  1. Налей в охлажденный стакан премиальную водку Nemiroff De Luxe.
  2. Добавь к ней имбирный эль, Mure liquer, Strega, Basil Cordial.
  3. Перемешай все барной ложкой.
  4. Укрась напиток листочками базилика.

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Наслаждайся Nemiroff Mule и лососем гравлакс с картофельным муссом в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейрингу вместе с Nemiroff.