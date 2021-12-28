Спробуймо цього разу пройтися поширеними причинами, чому великий член – не така вже й радість для жінки. Так-так, ми вже бачимо, як ти закочуєш очі. Але потрібно раз і назавжди зізнатися собі в тому, що важливими є твої вміння.

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1. Їй може бути страшно

Так буває, що для багатьох чоловіків великий статевий член – ніяка не перевага. І тут немає нічого дивного, адже надмірні габарити твого дружка у штанях можуть стати причиною неабиякого занепокоєння. А воно, своєю чергою, супроводжуватиметься:

неможливістю розслабитися,

надмірними больовими відчуттями,

відсутністю насолоди.

Якщо ж природа тебе щедро нагородила, то ти просто ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ використовувати якомога більше лубриканта. Це дозволить уникнути неприємних відчуттів під час цього приємного заняття.



Великий член може стати причиною переживань у жінки / Фото Foundry

2. Розмір не тотожний з оргазмом

Тобі потрібно затямити раз і назавжди, що довжина та габарити статевого члена не гарантують досягнення оргазму. Часто потрібно використовувати додаткові способи стимуляції, щоб подарувати своїй коханій бажане задоволення.

До слова, у цьому питання у виграші будуть чоловіки з товстішим членом, а не з довшим. Саме перший дозволить тобі довести її до оргазму.

3. У неї може бути компактна піхва

Важливо також розумітися у фізіології своєї партнерки. На жаль, більшість чоловіків настільки зосереджені на розмірах своїх володінь, що просто не задумуються над тим, що для жінки вони можуть бути абсолютно не актуальними. Ясна річ, піхва розтягується, але ж усьому є розумна межа…

Якщо твоя партнерка має порівняно невелику піхву, то ми рекомендуємо не забувати про прелюдію.

Це дозволить їй не лише добряче розслабитися перед сексом, а й бути максимально збудженою. В інакшому випадку їй буде байдуже до того, якого параметри твій статевий член.



Варто розуміти, що її піхва може бути компактною / Фото stokpic

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Пора раз і назавжди перестати бути заручником стереотипів. Те, що ти бачив у порно, має мало спільного з реальним життям. Ба більше, статистика свідчить про те, що жінки віддають перевагу не надто малим і не надто великим статевим членам. Тож можеш нарешті відкласти лінійку та не зациклюватися на цьому параметрі. Краще прокачати свою витривалість, а також почати розуміти жіноче тіло.