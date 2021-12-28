Попробуем на этот раз пройтись по распространенным причинам, почему большой член – не такая уж радость для женщины. Да-да, мы уже видим, как ты закатываешь глаза. Но нужно раз и навсегда признаться себе в том, что важны твои умения.

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1. Ей может быть страшно

Так бывает, что для многих мужчин большой половой член – никакое не преимущество. И здесь нет ничего удивительного, ведь чрезмерные габариты твоего дружка в штанах могут стать причиной беспокойства. А оно, в свою очередь, будет сопровождаться:

невозможностью расслабиться,

чрезмерными болевыми ощущениями,

отсутствием удовольствия.

Если же природа тебя щедро наградила, то ты просто ОБЯЗАН использовать как можно больше лубриканта. Это позволит избежать неприятных ощущений во время этого приятного занятия.



Большой член может стать причиной переживаний у женщины / Фото Foundry

2. Размер не тождественен с оргазмом

Тебе нужно понять раз и навсегда, что длина и габариты полового члена не гарантируют достижения оргазма. Зачастую нужно использовать дополнительные способы стимуляции, чтобы подарить своей возлюбленной желаемое удовольствие.

К слову, в этом вопросе в выигрыше будут мужчины с более толстым членом, а не с более длинным. Первый позволит тебе довести ее до оргазма.

3. У нее может быть компактное влагалище

Важно также разбираться в физиологии своей партнерши. К сожалению, большинство мужчин настолько сосредоточены на размерах своих владений, что просто не задумываются над тем, что для женщины они могут быть совершенно не актуальны. Конечно, влагалище растягивается, но всему есть разумная граница…

Если твоя партнерша имеет сравнительно небольшое влагалище, то мы рекомендуем не забывать о прелюдии.

Это позволит ей не только изрядно расслабиться перед сексом, но и быть максимально возбужденной. В противном случае ей будет безразлично, какого параметра твой половой член.



Следует понимать, что ее влагалище может быть компактным / Фото stokpic

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