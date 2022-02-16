Ти вже знаєш чимало цікавинок про зимові Олімпіади. Але ми маємо добірку ще цікавіших фактів!

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ТБ, повтори, комп'ютери та інші цікаві "вперше" на зимових Іграх

Про дебюти

Змагання у Шамоні 1924 спочатку називалися Тижнем зимових видів спорту. Але пізніше МОК проголосив їх першими зимовими Олімпійськими іграми.

1924 спочатку називалися Тижнем зимових видів спорту. Але пізніше МОК проголосив їх першими зимовими Олімпійськими іграми. Фігурне катання та хокей вперше дебютували на літніх Іграх у Лондоні 1908 року та Антверпені 1920 року відповідно. Але, звісно, коли з'явилися зимові – "перейшли" туди.

Іграх у Лондоні 1908 року та Антверпені 1920 року відповідно. Але, звісно, коли з'явилися зимові – "перейшли" туди. Біатлон став олімпійським видом спорту в 1960. Але у нього був попередник: в олімпійській програмі 1924 року змагалися у лижах та стрільбі "військові патрулі".

Про технології

Для підрахунку результатів у фігурному катанні в Осло 1952 року вперше використали комп’ютери . Відтоді глядачі мають змогу бачити миттєві результати змагань.

. Відтоді глядачі мають змогу бачити миттєві результати змагань. На Іграх 1960 року у Каліфорнії судді мали сумнів, а чи не пропустив часом лижник ворота у слаломі. Тоді вони запитали CBS TV, чи можна переглянути відеозапис гонки. Ось так і з'явилася опція "миттєвого повтору ".

". Ігри у Греноблі 1968 року були першими, які транслювали у кольорі.



Зимові Ігри у кольорі по ТБ змогли побачити аж у 1968 році / Фото unsplash

Про ідеї