Ты уже знаешь немало интересных вещей о зимних Олимпиадах. Но у нас есть подборка еще более интересных фактов!

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ТВ, повторы, компьютеры и другие интересные "впервые" на зимних Играх

О дебютах

Соревнования в Шамоне 1924 года первоначально назывались Неделей зимних видов спорта. Но позже МОК провозгласил их первыми зимними Олимпийскими играми.

Фигурное катание и хоккей впервые дебютировали на летних Играх в Лондоне 1908 и Антверпене 1920 соответственно. Но, конечно, когда появились зимние – "перешли" туда.

Биатлон стал олимпийским видом спорта в 1960 году. Но у него был предшественник: в олимпийской программе 1924 года соревновались в лыжах и стрельбе "военные патрули".

О технологиях

Для подсчета результатов в фигурном катании в Осло 1952 впервые использовали компьютеры . С тех пор зрители могут видеть мгновенные результаты соревнований.

На Играх 1960 года в Калифорнии судьи сомневались, а не пропустил ли порой лыжник ворота в слаломе. Тогда они спросили CBS TV, можно ли просмотреть видео гонки. Вот так и появилась опция "мгновенного повтора ".

Игры в Гренобле 1968 были первыми, которые транслировали в цвете.



Зимние Игры в цвете по ТВ смогли увидеть только в 1968 году / Фото unsplash

Об идеях