Ты уже знаешь немало интересных вещей о зимних Олимпиадах. Но у нас есть подборка еще более интересных фактов!
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ТВ, повторы, компьютеры и другие интересные "впервые" на зимних Играх
О дебютах
- Соревнования в Шамоне 1924 года первоначально назывались Неделей зимних видов спорта. Но позже МОК провозгласил их первыми зимними Олимпийскими играми.
- Фигурное катание и хоккей впервые дебютировали на летних Играх в Лондоне 1908 и Антверпене 1920 соответственно. Но, конечно, когда появились зимние – "перешли" туда.
- Биатлон стал олимпийским видом спорта в 1960 году. Но у него был предшественник: в олимпийской программе 1924 года соревновались в лыжах и стрельбе "военные патрули".
О технологиях
- Для подсчета результатов в фигурном катании в Осло 1952 впервые использовали компьютеры. С тех пор зрители могут видеть мгновенные результаты соревнований.
- На Играх 1960 года в Калифорнии судьи сомневались, а не пропустил ли порой лыжник ворота в слаломе. Тогда они спросили CBS TV, можно ли просмотреть видео гонки. Вот так и появилась опция "мгновенного повтора ".
- Игры в Гренобле 1968 были первыми, которые транслировали в цвете.
Зимние Игры в цвете по ТВ смогли увидеть только в 1968 году / Фото unsplash
Об идеях
- Традиция олимпийских талисманов родилась также на зимних Играх в Гренобле в 1968. Первым таким (хотя еще не официальным) был Шусс (Schuss – "Выстрел").
- На зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде 1980 впервые использовали искусственный снег.
- Прыгун с трамплина Ян Боклов из Швеции в 1985 году впервые расправил кончики лыж в форме буквы V. Его высмеяли за эксперимент, но к 1992 году этот стиль взяли на вооружение буквально все спортсмены в этом виде.