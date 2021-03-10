Легенда UFC Жорж Сен-Пьер снова бросил своим подписчикам вызов. Для его выполнения тебе понадобится всего два стула. Айда вместе с Men 24 выполнять 20-секундный челлендж, который не каждому под силу. Проверь себя!

Сен-Пьер рассказал, что с помощью этого упражнения можно укрепить свой корпус. А особенно ценен этот вызов потому, что он отбирает всего 20 секунд твоего времени. Вот включи чайник на кухне и попробуй выполнить вызов от бывшего бойца UFC.

Это интересно Твоё тело может гораздо больше: блогер 80 дней прокачивал свою гибкость – видео

Как выполнить вызов Жоржа Сен-Пьера

Казалось бы, это упражнение очень легкое. Но на самом деле его может выполнить не каждый, ведь здесь нужно иметь крепкие руки и уметь поддерживать баланс. Рассказываем что нужно для его выполнения:

поставь два стула рядом и стань между ними, положив ладони на каждый из них;

подними колени, пока они не будут под углом 90 градусов;

удерживай их в воздухе в течение 20 секунд.

Совет звезды UFC: прижми ноги друг к другу, а также старайся держать руки ровными. Это обеспечит тебе лучшую поддержку тела в этом положении.

По словам тренера Эбенезера Самуэля, это простое движение может быть эффективным для использования во время домашних тренировок.

"По сути, он заставляет тебя удерживать L-положение сидя, но с более коротким рычагом, ведь твои ноги прямые. Это также недооцененная тренировка для здоровья рук, плеч и лопатки, если ты делаешь все правильно", – подчеркнул Самуэль.

Смотри, как Жорж Сен-Пьер выполняет это упражнение:

Ранее Жорж Сен-Пьер бросал своим подписчикам сложный 10-секундный тест баланса . Он тоже кажется довольно простым, но на практике с ним справляются не все. А еще звезда UFC на собственном примере доказывает, что твой тренажерный зал там, где ты есть. Поэтому ты можешь смело выполнять упражнения дома, если совсем не хочешь сходить в спортзал.