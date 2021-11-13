Ефектний кадр, який Крістіна Буччіно виклала в інстаграмі, шалено сподобався не лише нам, а й прихильникам моделі. Воно й не дивно, адже складно перестати милуватися красунею.

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На світлині, якою поділилася Буччіно, вона позує у режисерському кріслі у теплому светрі. Останній модель спустила так, щоб кожен міг вдосталь насолодитися її пишним бюстом.

І, знаєш, майже 80 тисяч лайків кадр зібрав. Були підписники Крістіни щедрими ще й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Найкрасивіша жінка у світі";

"Приваблива та сексуальна";

"Надзвичайно спокуслива";

"Я закоханий у тебе, Крістіно";

"Яка ж вона приголомшлива";

"Твоя врода заворожує кожного";

"Фантастична жінка".



Крістіна Буччіно похизувалася неабияким бюстом / Фото з інстаграму Буччіно

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Слідкувати за Крістіною Буччіно в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо не відмовлятися від цього. Долучися і ти до армії прихильників моделі. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі.